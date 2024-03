Cientistas dos Países Baixos tentam converter águas residuais em água potável

De euronews

Os cientistas estão a trabalhar num projeto para dar resposta a novas necessidades colocadas pelos novos desafios demográficos causados pelo aquecimento global.

Em Nieuw-Amesterdão (Países Baixos) começaram os testes para a produção de água potável a partir de águas residuais tratadas. Os ensaios são agora possíveis após anos de desenvolvimento do projeto.

Para isso, foi necessária a cooperação entre os setores público, privado e educativo do país. Poderá ser uma alternativa para o futuro, face ao cenário desolador que se prevê com as alterações climáticas.

O aquecimento global e o crescimento demográfico estão a gerar um aumento da procura de novas soluções para mitigar a escassez de água potável. Mas será necessário esperar alguns anos até que os resultados finais possam ser conhecidos.

Como podem as águas residuais ser convertidas em água potável?

"As águas residuais são recolhidas num grande reservatório após a remoção de todo o papel higiénico e detritos através de filtros. A água fica super limpa, não resta nada nela", assegura o diretor da NieuWater, Gerrit Veenendaal.

Até o próprio Bill Gates ficou interessado no projeto e na possibilidade de converter água dos esgotos em água potável. "O lixo de um homem é o tesouro de outro", disse na altura o fundador da Microsoft, lembrado pelo diretor da NieuWater.