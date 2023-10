Movimento "No Wash": Poupar dinheiro e o planeta não lavando

De Phoebe Larner

Iniciado pela designer de moda Stella McCartney e popularizado pela plataforma de redes sociais TikTok, o movimento "não lavar" tem como objetivo poupar dinheiro e o planeta. Culturalmente, no entanto, pode causar mau cheiro.

Com mais de 15 milhões de visualizações no TikTok, o movimento "no-wash" (não lavar) ganhou recentemente popularidade. O movimento foi originalmente criado pela designer de moda britânica Stella McCartney. Basicamente, na vida, a regra geral é: se não tiveres mesmo de limpar alguma coisa, não a limpes", afirmou ao jornal The Observer.

A tendência apela a que as pessoas lavem menos a roupa e o cabelo, ou mesmo não os lavem de todo, e tem como objetivo responder às preocupações com o aquecimento global. Os detergentes com elevado teor de carbono têm um impacto negativo no ambiente e o mesmo se aplica à quantidade e utilização de água no banho.

Mas isto não é tudo. As máquinas de lavar roupa são responsáveis por até 17% do consumo total de água e, com o aumento das despesas devido à crise do custo de vida, isto tem um impacto negativo nas facturas domésticas. Em suma, "não lavar" é também uma forma de poupar dinheiro.

Uma questão de higiene

Por hábito, um grande número de pessoas lava a roupa depois de cada utilização. Mas será que isso é necessário?

Trata-se sobretudo de uma questão de higiene e de como nos sentimos quando não estamos a usar roupa limpa. O suor é, normalmente, o principal culpado por se colocar a roupa na máquina de lavar. Mas, para a maioria das pessoas, é pouco provável que a rotina diária de trabalho, por exemplo, num escritório, a faça suar.

After a day spent in the Wyoming oil fields, student and part-time "roughneck" Joey Jackson cleans work clothes at a laundry in Casper, 2006.

Isto significa que a roupa pode durar algumas semanas sem cheirar mal. E também é possível alterar as roupas que usamos para incluir tecidos mais respiráveis, como o algodão. Ou incluir lãs, conhecidas pelas suas propriedades naturais de auto-limpeza e inodoras.

'Regra de ouro'

Voltando à "regra do polegar" de McCartney, o local onde se vive é um fator chave para a facilidade com que se segue a tendência.

Se vive num país quente, a transpiração é difícil de evitar e a lã não é definitivamente a melhor opção. Uma solução melhor do que uma política de "não-lavagem" é comprometer-se com lavagens frias e limitadas.

Além disso, diz-se que lavar a roupa com menos frequência é, de facto, melhor para a durabilidade de uma peça de vestuário, ajudando-a a durar mais tempo. Mais uma vantagem para o ambiente.