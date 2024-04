O que é o SF6? Estudo levanta preocupações sobre o gás que é 24 mil vezes mais potente do que o CO2

De Euronews Green

A eletrificação da China está, em grande parte, na origem do aumento das emissões de SF6, que é utilizado para isolar as linhas eléctricas.

De acordo com um novo estudo, um gás com efeito de estufa 24.000 vezes mais potente do que o dióxido de carbono está a ser impulsionado pelas crescentes necessidades de eletricidade da China.

O CO2 é o gás com efeito de estufa número um no nosso radar por uma boa razão. Um gás naturalmente presente na atmosfera, mas turbinado pela combustão de combustíveis fósseis pelos seres humanos, é o gás que mais contribui para a crise climática.

Mas uma sobrecarga de carbono não é o único gás que ameaça o clima da Terra; os acordos internacionais abrangem uma série de outros gases, incluindo um grupo de gases fluorados (F) produzidos pelo homem.

O hexafluoreto de enxofre (SF6) pertence a esta potente família: um gás incolor e inodoro frequentemente utilizado para isolar linhas eléctricas.

A rápida eletrificação do nosso mundo provocou um aumento acentuado das concentrações atmosféricas de SF6 neste século. E um novo estudo internacional mostra que a China está na origem da maior parte destas emissões na última década.

Porque é que o SF6 é perigoso?

Os gases com efeito de estufa variam muito no seu potencial de aquecimento global - ou GWP, na sigla em inglês de Global Warming Potential -, uma medida da quantidade de energia térmica que absorvem por tonelada.

O hexafluoreto de enxofre tem um GWP de cerca de 24.300 (em comparação com 1 para o CO2) e prevê-se que as suas emissões durem mais de 1000 anos na atmosfera.

"Qualquer aumento das emissões de SF6 neste século alterará efetivamente o orçamento radioativo do nosso planeta (o equilíbrio entre a energia que entra do Sol e a energia que sai da Terra) muito para além do período de várias décadas das atuais políticas climáticas", afirma o coautor Ronald Prinn, diretor do Programa Conjunto do MIT e do Centro de Ciências das Alterações Globais.

"É por isso que é imperativo que a China e todas as outras nações tomem medidas imediatas para reduzir e, em última análise, eliminar as suas emissões de SF6".

Como é que a Europa está a lidar com as emissões de SF6?

Em 2021, as emissões de SF6 da China atingiram 125 milhões de toneladas de emissões equivalentes de CO2, o que equivale a cerca de 1% das emissões totais de carbono do país. Este valor é comparável às emissões nacionais totais de CO2 dos Países Baixos ou da Bélgica.

Uma vez que a China não faz parte da lista de países industrializados elaborada pela Convenção das Nações Unidas sobre o Clima na década de 1990, não tem a mesma obrigação que os países europeus de combater as suas emissões de gases com efeito de estufa.

Ao reduzir o SF6 nos equipamentos elétricos, estes países do Anexo 1 da Convenção reduziram as suas emissões de SF6 nos últimos 30 anos. Mas não o suficiente para compensar o aumento das emissões dos países em desenvolvimento, que estão a lidar com uma procura de energia em rápido crescimento e com a rápida adoção de tecnologias de energias renováveis.

Em 2010, a Alemanha era, de longe, o país europeu que mais emissões de SF6 produzia. Mas o seu registo melhorou graças a um compromisso voluntário da indústria e ao investimento em alternativas.

Em toda a UE, entrou em vigor no mês passado um novo regulamento relativo aos gases fluorados, que torna mais rigorosa a eliminação progressiva destes gases potentes até 2050.

No entanto, não vai tão longe como a proposta inicial, que procurava eliminar gradualmente o SF6 em todos os novos "comutadores" (equipamento para transmissão eléctrica) até 2031. Em vez disso, os lobistas terão feito pressão para que o gás com efeito de estufa continuasse a ser utilizado nos casos em que não existam alternativas melhores.

Quanto é que as emissões de SF6 aumentaram na China?

As emissões de SF6 da China quase duplicaram, passando de 2,6 gigagramas (Gg) por ano em 2011 - quando representavam 34% das emissões globais - para 5,1 Gg por ano em 2021, quando representavam 57%.

Os dados são dos investigadores do Programa Conjunto do MIT sobre Ciência e Política das Alterações Globais, da Universidade de Fudan, da Universidade de Pequim, da Universidade de Bristol e do Centro de Observação Meteorológica da Administração Meteorológica da China.

O aumento das emissões chinesas de SF6 durante o período de 10 anos compensou as reduções de emissões noutras partes do mundo, de acordo com o estudo publicado na revista Nature Communications no mês passado.

"A adoção de práticas de manutenção que minimizem as taxas de fuga de SF6 ou a utilização de equipamento isento de SF6 ou de substitutos do SF6 na rede eléctrica irá beneficiar a mitigação dos gases com efeito de estufa na China", afirma o autor principal Minde An, um pós-doutorado no Centro de Ciências das Alterações Globais (CGCS) do MIT.

"Consideramos as nossas descobertas como um primeiro passo para quantificar o problema e identificar a forma de o resolver".

Para efetuar os seus cálculos, os investigadores fizeram leituras de nove estações de uma rede chinesa, incluindo uma da rede Advanced Global Atmospheric Gas Experiment (AGAGE).

Para efeitos de comparação, as emissões totais globais foram observadas a partir de cinco estações AGAGE "de fundo" relativamente não poluídas noutras partes do mundo.