UE anuncia redução das emissões de gases

A União Europeia comprometeu-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 57% até 2030, um aumento de dois pontos percentuais face ao assumido anteriormente. O novo objetivo foi anunciado na conferência do clima, no Egito, pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans.

"Estamos no caminho certo para finalizar toda a legislação, para cumprir a nossa meta climática, até ao final deste ano. A situação atual trará as reduções reais de emissões para pelo menos 57%. Estou feliz por anunciar aqui que a UE está pronta para atualizar as nossas NDC [contribuições nacionalmente determinadas] para refletir essa maior ambição", afirmou Timmermans.

O vice-presidente da Comissão Europeia também garantiu que a guerra na Ucrânia não fez descarrilar as ambições verdes da Europa. "Não deixem ninguém dizer-vos, aqui ou lá fora, que a UE está a recuar. Não deixem que eles digam que a invasão russa da Ucrânia está a matar o acordo verde europeu, que estamos a correr atrás do gás. Não! A Europa continua no rumo certo. Na verdade, até estamos a acelerar."

Ativistas pelo clima continuam a manifestar-se em Sharm-el-Sheik. Estes manifestantes pedem aos governos que parem de financiar novos projetos de gás em África.