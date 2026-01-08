A Moeve e a Galp anunciaram um acordo não vinculativo para avançar com as negociações sobre a possível integração dos seus negócios de 'downstream' - refinação e comercialização de combustíveis - com o objetivo de criar duas plataformas energéticas com atividade em Espanha e Portugal.

"A combinação de negócios proposta reúne ativos, capacidades e equipas complementares em Espanha e Portugal, com o objetivo de aumentar a escala e a capacidade de investimento, ao mesmo tempo que apoia a transição energética e reforça a resiliência, fiabilidade e competitividade do sistema energético ibérico", afirmam as duas empresas em comunicado conjunto.

Durante as conversações, será avaliada a possível criação de duas estruturas diferenciadas. Por um lado, uma plataforma industrial, denominada IndustrialCo, centrada nas atividades de refinação, química, trading, moléculas verdes e combustíveis com baixo teor de carbono, orientada principalmente para clientes industriais.

Essa plataforma seria controlada pelos atuais acionistas da Moeve - Mubadala e Carlyle - enquanto a Galp deteria uma participação superior a 20%. Por outro lado, uma plataforma de mobilidade, a RetailCo, centrada na venda a retalho de combustíveis, carregamento de veículos elétricos e serviços de conveniência, ficaria sob o controlo partilhado de ambas as empresas.

A integração proposta reúne ativos complementares em ambos os países, para transformar as refinarias existentes em unidades multienergia e reforçar a sua relevância estratégica. De acordo com as empresas, uma maior escala facilitaria investimentos em hidrogénio verde e outras moléculas de baixo carbono, bem como contribuiria para a segurança energética e a descarbonização de setores difíceis de eletrificar.

Ao nível do retalho, a RetailCo combinaria as redes de estações de serviço das duas empresas para criar uma rede ibérica de cerca de 3.500 estações de serviço. Esta maior dimensão permitiria uma oferta de serviços alargada, um investimento acelerado no carregamento elétrico e o desenvolvimento de novas soluções de mobilidade.

Até à eventual conclusão da operação, prevista para meados de 2026, a Moeve e a Galp continuarão a operar de forma independente. Qualquer acordo definitivo estará sujeito a aprovações corporativas e regulatórias, sem impacto imediato nos funcionários ou nas atividades em curso.