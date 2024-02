Janeiro foi o mês mais quente de sempre

De Euronews

Há oito meses consecutivos que são batidos recordes de temperatura. Em Portugal, janeiro teve a maior onda de calor desde 1941.

PUBLICIDADE

Janeiro de 2024 foi o janeiro mais quente de sempre, segundo o Serviço de Alterações Climáticas do Programa Copérnico (C3S) da União Europeia.

A anomalia na temperatura global em janeiro de 2024 foi inferior à registada nos últimos seis meses de 2023, mas superior a todas as que se verificaram antes de julho do ano passado.

O último mês foi 1.66 ºC mais quente do que a estimativa da média de janeiro na era pré-industrial (período entre 1850 e 1900). A temperatura média global nos últimos 12 meses (de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024) é a mais elevada de sempre - está nos 0,65 graus Celsius, acima da média de 1991 a 2020.

Durante o mês de janeiro de 2024, a temperatura média global do mar à superfície chegou aos 20,97 graus Celsius, mais 0,26 graus do que o recorde prévio de janeiro de 2016.

"A única forma de impedir que as temperaturas globais aumentem é reduzir de forma rápida as emissões de gases com efeito de estufa", afirmou a vice-diretora do C3S, Samantha Burgess, em comunicado.

Portugal com mais ondas de calor

No Norte da Europa, as temperaturas estiveram abaixo da média dos últimos anos, mas Portugal e o resto do sul da Europa apresentaram temperaturas muito acima da média.

Em Portugal continental, houve em janeiro uma onda de calor no norte e centro, classificada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) como " a mais significativa, observada no mês de janeiro desde 1941". Desde o dia 22 de janeiro até ao final do mês, os valores da temperatura do ar foram "muito superiores ao valor médio mensal".