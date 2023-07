De euronews

As altas temperaturas e os ventos fortes estão a dificultar o combate aos incêndios.

Pelo terceiro dia consecutivo, os incêndios florestais na Grécia não dão tréguas aos bombeiros, que têm a missão dificultada pelos ventos fortes e altas temperaturas que se fazem sentir.

Vários países estão a enviar aviões de combate e bombeiros para a Grécia.

Novas evacuações foram ordenadas esta quarta-feira quer na Grécia continental, quer na ilha de Rodes, onde deflagrou um novo incêndio.O fogo está a consumir floresta virgem no centro da ilha.

Outras grandes frentes de incêndio estão a atigir Coríntia e Ática. Alguns cidadãos ficaram sem nada.

"Está a arder há tantos dias. Não havia como apagar facilmente. Creio que deixaram arder. O fogo passou pela aldeia, queimou uma casa aqui perto. Houve alguns danos. Graças a Deus não aconteceu nada de grave na minha casa, mas para as outras pessoas está a ser um momento difícil", diz um morador.

"Como podem ver está tudo queimado. As casas arderam. O nosso município ficou desamparado e esta é a situação. Os bombeiros chegaram à tarde e apenas um helicóptero passou e atirou água apenas uma vez", afirma outra habitante.

As condições climatéricas vão ser ainda mais difíceis nos próximos dias. Espera-se que as temperaturas no sul da Grécia cheguem aos 44º C até ao final da semana.