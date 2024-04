Poeiras do Saara pintam Atenas de laranja

De Euronews

Os céus da Grécia foram tingidos de laranja na segunda e terça-feira, devido à poeira do deserto do Saara. A cidade de Atenas e o sul da Grécia foram particularmente afetados pelas nuvens de poeira, que foram transportadas pelos ventos vindos do Norte de África.

A deterioração da qualidade do ar em várias áreas do país levou as autoridades a aconselharem os cidadãos a permanecerem em casa, em particular os que têm problemas respiratórios, a limitar o tempo que passam ao ar livre e a utilizar máscaras de proteção, caso tenham que sair de casa.

Na terça-feira, a temperatura máxima diária em algumas partes do sul da ilha de Creta ultrapassou os 30 graus Celsius, estando mais de 20 graus Celsius acima da temperatura mais alta registada em grande parte do norte da Grécia.

Incêndios florestais deflagraram no sul do país

Os fortes ventos do sul dos últimos dias provocaram, ainda, incêndios florestais no sul da Grécia. Segundo os bombeiros locais, na terça-feira à noite havia 25 incêndios florestais ativos, tendo três pessoas sido detidas na ilha de Paros, no mar Egeu, por suspeita de terem ateado um dos incêndios no dia anterior.

O céu da Grécia deverá ficar limpo esta quarta-feira, à medida que os ventos se deslocam e afastam a poeira do Saara, com as temperaturas a descer.