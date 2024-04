Incêndio faz colapsar pináculo de edifício histórico da bolsa de Copenhaga

De Euronews

Incêndio no popular edifício dinamarquês terá destruído séculos de património cultural, ainda que muitos tenham tentado retirar obras de arte do edifício.

PUBLICIDADE

Um incêndio deflagrou esta terça-feira num dos mais antigos edifícios de Copenhaga, onde funcionou a bolsa de valores da capital dinamarquesa, fazendo colapsar o icónico pináculo da construção.

O fogo obrigou ainda a retirar todas as pessoas de um anexo do parlamento, que fica no edifício ao lado, no Palácio de Christiansborg, sede da monarquia e edifício governamental. Não há, por agora, vítimas a registar.

O telhado do edifício, que remonta ao século XVII e é uma popular atração turística de Copenhaga, foi consumido pelas chamas. O pináculo, formado pelas caudas entrelaçadas de quatro dragões, atingia os 56 metros de altura, segundo a AP.

Quando começou o fogo, várias pessoas, incluindo transeuntes, precipitaram-se para dentro do edifício numa tentativa de salvarem as obras de arte que ali estavam expostas.

Jakon Engel-Schmidt, ministro da Cultura da Dinamarca, já admitiu que foi "tocante" ver como todos quiserem ajudar os serviços de emergência para "salvar tesouros artísticos e imagens icónicas do edifício em chamas". Segundo o governante, 400 anos de património cultural dinamarquês foram consumidos pelo fogo. No edifício estavam sobretudo pinturas de artistas dinamarqueses relevantes desde o século XVII até aos dias de hoje.

O edifício estava a sofrer obras de renovação: no exterior, estava cercado por andaimes e envolvido numa cobertura protetora de plástico. Atualmente, era a sede da câmara do comércio da Dinamarca, que já lamentou o ocorrido.

Por agora, desconhecem-se as causas do incêndio. Os serviços de emergência admitiram que os andaimes dificultaram o combate às chamas, que terão causado danos graves. Segundo os responsáveis dinamarqueses, o fogo foi mais intenso em torno da torre com o pináculo.

O incêndio no centro histórico da Dinamarca ocorre praticamente cinco anos depois daquele que consumiu a Catedral de Notre-Dame, em Paris, a 15 de abril de 2019.