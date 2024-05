Do romance ao futebol, da alegada corrupção ao insulto ao chefe: os deputados ao Parlamento Europeu podem perder as suas ligações políticas de várias formas. No final da legislatura, 50 eurodeputados estavam sem grupo - como é que isso aconteceu?

A atenção política que antecede as eleições europeias tem-se centrado nos grandes partidos políticos, especialmente com a perspetiva de crescimento dos grupos de direita.

Mas há um grupo que tem vindo a crescer nos últimos anos, como parte de uma tendência que deverá continuar: as dezenas de eurodeputados sem-abrigo que não pertencem a nenhum grupo político.

Em fevereiro de 2020, logo após a saída dos eurodeputados britânicos devido ao Brexit, havia apenas 28 deputados europeus independentes, não filiados em nenhum dos sete partidos políticos organizados no Parlamento Europeu.

Agora são 50 e, de acordo com uma sondagem da Ipsos para a Euronews, poderão constituir 68 dos 720 lugares nas eleições de junho do Parlamento Europeu.

Por vezes, isso deve-se ao facto de partidos nacionais inteiros - como o Movimento Cinco Estrelas de Itália - estarem desligados de qualquer constelação mais vasta da UE. Mas, por vezes, as razões são mais pessoais ou prosaicas.

Do romance ao futebol, da alegada corrupção ao insulto ao chefe, a Euronews analisa como os legisladores independentes do Parlamento chegaram a esta situação.

Os escandalosos

Em dezembro de 2022, o Parlamento Europeu foi alvo de alegações de que agentes estrangeiros estavam a tentar interferir nos seus processos democráticos através de subornos. O escândalo político em curso é o maior da história da instituição da UE, afetando a sua credibilidade e a confiança dos cidadãos.

Ficou conhecido como "Qatargate" e conduziu a uma série de reformas internas e à detenção de oito pessoas. Entre elas estão os três antigos eurodeputados socialistas que enfrentam agora acusações preliminares: a grega Eva Kaili, o italiano Andrea Cozzolino e o belga Marc Tarabella.

Os três mantiveram a sua inocência durante toda a investigação do Qatargate.

Kaili era, na altura, vice-presidente do Parlamento, tendo sido expulsa do grupo dos Socialistas e Democratas devido a acusações de associação criminosa, corrupção e branqueamento de capitais.

Os outros dois decidiram abandonar o grupo e Tarabella demitiu-se também da delegação do Parlamento para as relações com a Península Arábica. Os três continuam a ser deputados ao Parlamento Europeu.

No início deste ano, a eurodeputada letã Tatjana Ždanoka foi acusada de espionagem para o Kremlin Brigitte Hase/EP

Este não foi o único escândalo que atingiu o Parlamento Europeu nos últimos tempos. No início deste ano, a eurodeputada letã Tatjana Ždanoka foi acusada de espionagem para o Kremlin - embora tenha negado as acusações num vídeo publicado no Facebook.

De acordo com a imprensa, outros eurodeputados letões estão a avisar que Ždanoka pode não ser um caso isolado.

A eurodeputada já tinha sido expulsa do seu grupo dos Verdes/ALE em 2022, depois de ter votado contra uma resolução que condenava a agressão militar de Putin contra a Ucrânia.

Os "haters"

No início de 2021, o único eurodeputado do Partido Trabalhista da Lituânia, Victor Uspaskich, foi expulso do grupo liberal Renew Europe. O motivo? Referiu-se às pessoas LGBT como "pervertidos" que "não devem ser tolerados", num vídeo que publicou nas redes sociais.

O eurodeputado lituano pediu desculpa, mas mesmo assim o grupo votou a sua expulsão.

Victor Uspaskich, o único eurodeputado do Partido Trabalhista da Lituânia EP

Como Uspaskich aprendeu, proferir insultos é sempre suscetível de causar problemas no local de trabalho - mas ainda mais quando se trata de um insulto ao seu chefe.

Infelizmente, isso pode ter sido uma novidade para o eurodeputado húngaro Tamás Deutsch, que em 2020 comparou o líder alemão do Partido Popular Europeu, Manfred Weber, à Gestapo.

O comentário valeu-lhe uma suspensão do grupo de centro-direita. Apenas um ano mais tarde, juntaram-se-lhe os outros membros do seu partido nacional, quando toda a delegação do Fidesz abandonou o PPE.

Os (alegados) bullies

O eurodeputado francês de extrema-direita Hervé Juvin foi condenado por violência doméstica em novembro de 2022, confirmando-se um veredito de que ele tinha recorrido em 2021. O partido, o Rassemblement National de Marine Le Pen, demitiu-o e, desde então, Juvin tem trabalhado sozinho na Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu.

Do outro lado do espetro político, o eurodeputado grego de esquerda Alexis Georgoulis enfrenta acusações de violação e agressão relacionadas com uma queixa apresentada por uma mulher na sequência de um incidente em Bruxelas em 2020, que resultou na sua expulsão do partido Syriza.

No ano passado, as autoridades belgas pediram o levantamento da sua imunidade parlamentar. Georgoulis tem mantido a sua inocência, classificando a queixa apresentada pela mulher como "falsa".

Apenas alguns meses mais tarde, a Esquerda enfrentou outro despedimento interno, após 13 denúncias distintas de comportamento "intimidatório, inapropriado e agressivo" da eurodeputada francesa Anne-Sophie Pelletier para com assistentes parlamentares.

O seu partido, France Insoumise, anunciou a expulsão da eurodeputada em dezembro de 2023.

Anne-Sophie Pelletier negou veementemente as alegações, afirmando que foi ilibada por uma investigação do comité parlamentar anti-assédio.

Os inadaptados

Por vezes, os eurodeputados trabalham sozinhos porque a política já não funciona.

Em janeiro de 2022, Jörg Meuthen, o líder de longa data do partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD), demitiu-se por recear que o seu partido se estivesse a desviar demasiado para a direita.

"Ouço ecos totalitários muito claros", disse aos media alemães.

A linha política do grupo de extrema-direita Identidade e Democracia também não convenceu o eurodeputado holandês Marcel de Graaff, mas por uma razão muito diferente.

De Graaff abandonou o grupo ID, alegando que este era anti-russo Eric Vidal/EP

Em 2022, De Graaff foi suspenso do grupo por ser demasiado pró-Moscovo. Depois, abandonou definitivamente o ID, alegando que este era anti-russo.

Não é o único que se acredita ter andado a conviver com as pessoas erradas.

Em outubro de 2023, os socialistas europeus suspenderam a filiação de três eurodeputados eslovacos - Monika Benova, Robert Hajsel e Katarina Roth Nevedalova - quando o seu partido entrou no governo com o Partido Nacional Eslovaco, de extrema-direita.

O acordo de coligação "não é compatível" com os valores progressistas, afirmaram os Socialistas e Democratas numa declaração, citando posições sobre a guerra na Ucrânia, a migração, o Estado de direito e os direitos LGBT.

Os separatistas catalães, liderados por Carles Puigdemont, também enfrentaram a exclusão de outros grupos importantes.

Após o controverso referendo de 2017 sobre a independência da Catalunha, Puigdemont fugiu da justiça espanhola e estabeleceu-se em Waterloo, na Bélgica, de onde se candidatou como independente nas eleições europeias de 2019, juntamente com o seu colega Antoni Comín.

Um pedido seu e da sua colega de partido Clara Ponsatí para se juntarem ao grupo dos Verdes/ALE foi posteriormente recusado, uma vez que o grupo já acolhia outros partidos independentistas catalães de esquerda.

O pedido provocou uma cisão interna no seio dos Verdes, em parte devido ao facto de o partido conservador flamengo NVA ter apoiado Puigdemont durante o seu exílio autoimposto na Bélgica. O trio retirou-se quando se tornou claro que não ganharia a votação para se juntar aos Verdes, e agora são independentes. Também não foi a primeira vez para Puigdemont, cujo Partido Democrático Europeu Catalão foi expulso dos liberais em 2018.

Os iconoclastas

Por vezes, as razões pelas quais os eurodeputados abandonam o seu grupo político desafiam uma categorização clara - e as razões para saírem são tão únicas como as suas políticas.

É o caso da eurodeputada de extrema-direita Francesca Donato, que se opôs de tal forma a uma série de medidas de combate à COVID-19 apoiadas pelo seu partido que acabou por sair.

Donato considerou os decretos "assassinos da liberdade" e "discriminatórios" e abandonou o partido Lega, de Matteo Salvini, para se juntar à Democrazia Cristiana e tornar-se uma deputada não-inscrita.

Outros seguiram simplesmente o seu coração.

Martin Buschmann, antigo eurodeputado dos Verdes, demitiu-se do seu cargo devido à revelação de que fora membro do partido de extrema-direita alemão NPD na década de 1990.

Explicou que a decisão foi mais pessoal do que política: disse mais tarde aos meios de comunicação social que era simplesmente jovem e tolo e que se tinha apaixonado por uma rapariga do espectro oposto da sua facção política.

Foi um tipo de amor diferente e mais profundo que convenceu o eurodeputado grego Theodoros Zagorakis a abandonar o seu partido: o futebol.

Antigo jogador profissional e presidente do PAOK FC, um dos dois maiores clubes de futebol do país, Zagorakis não podia, aparentemente, tolerar a decisão de retirar o PAOK da primeira divisão grega.

O próprio primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, expulsou Zagorakis do partido Nova Democracia no início de 2020 - embora o ex-futebolista tenha conseguido encontrar uma nova casa europeia entre os socialistas ao fim de apenas duas semanas.