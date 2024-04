Algumas forças políticas apresentam compromissos concretos, enquanto outras assumem compromissos gerais para preservar o ambiente, acompanhar a transição energética e combater a poluição química e plástica.

A legislação ambiental europeia tornou-se uma questão polémica nos últimos meses, com uma série de protestos furiosos por parte dos agricultores, que são apenas o sinal mais visível de uma reação adversa ao Pacto Ecológico Europeu, a principal agenda política da Comissão Europeia sob a presidência de Ursula von der Leyen.

Há sinais de uma divisão crescente não só entre os Verdes e os outros partidos, mas também no centro tradicional, com os dois maiores grupos do Parlamento Europeu - o Partido Popular Europeu, de centro-direita, e os Socialistas e Democratas - a tomarem posições opostas numa série de dossiers fundamentais, nomeadamente a Lei da Restauração da Natureza.

Com os legisladores a entrarem em modo de campanha a todo o vapor após a última sessão plenária do atual ciclo, na próxima semana, o Parlamento Europeu divulgou os resultados de uma sondagem de opinião a nível da UE a 26 000 cidadãos, que sugere que 71% estariam dispostos a votar nas eleições se estas se realizassem na semana seguinte. Se esse número se refletir na participação real de 6 a 9 de junho, será um aumento dramático em relação à participação de 43% em 2014 e 51% na última votação em 2019.

No que diz respeito às questões que os cidadãos da UE consideram que "devem ser debatidas prioritariamente" durante as eleições, as quatro primeiras posições são a pobreza e a exclusão social, a saúde, o emprego e a defesa e segurança, citadas por 31-33% dos inquiridos, seguidas da ação climática (27%). Entre os eleitores mais jovens, com menos de 25 anos, a ação climática ocupa o primeiro lugar, com 33%. A agricultura e o sector agrícola estão em nono lugar, com 23%.

Mas a sondagem deixa-nos às escuras quanto à política verde para além da ação climática: não foram colocadas questões, por exemplo, sobre a recuperação da natureza ou a biodiversidade - a palavra "ambiente" aparece apenas duas vezes no relatório de 220 páginas e o "Acordo Verde" é mencionado apenas uma vez. Os principais grupos políticos dão diferentes níveis de destaque a estes temas nos seus manifestos eleitorais. Embora haja alguns pontos em comum - todos concordam que é necessário algum tipo de ação climática - há uma enorme variação no nível de pormenor e nos compromissos concretos.

Sem surpresa, os Verdes colocaram a política climática e ambiental no centro dos seus compromissos para a próxima legislatura.

Energia, ar, água

Os Verdes comprometeram-se a transformar o sistema energético da União Europeia, de modo a que este passe a ser 100% solar, hídrico, eólico e geotérmico, e a eliminar progressivamente as energias fósseis até 2040, começando pelo carvão até 2030.

"A UE precisa de um plano claro para a eliminação total do gás e do petróleo fósseis já em 2035 e, o mais tardar, em 2040", lê-se no manifesto político dos Verdes.

Liderados pelos deputados Terry Reintke (Alemanha) e Bas Eickhout (Países Baixos), os Verdes também prometem apoiar o desenvolvimento de transportes eléctricos baratos e de infra-estruturas de carregamento, comprometendo-se a que a qualidade do ar na UE cumpra as directrizes da Organização Mundial de Saúde até 2030. O Partido Popular Europeu (PPE), liderado pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (Alemanha), também defende uma estratégia para reduzir a poluição atmosférica e é a única força política que se compromete a aumentar a produção mundial de hidrogénio, embora os Verdes exortem à prudência, afirmando que este combustível acarreta "riscos e custos mais elevados tanto para os consumidores como para a indústria" e deve ser "reservado para apoio" no sistema energético.

Em matéria de biodiversidade, os Verdes insistem que, a partir de 2026, 10% do orçamento da UE deve ser gasto em objectivos de biodiversidade e comprometem-se a apresentar uma Lei dos Mares e dos Oceanos e a criar um Fundo Europeu para as Catástrofes Naturais, para reforçar a adaptação às alterações climáticas.

Tanto os Verdes como a Esquerda pedem a proibição da privatização dos recursos hídricos, enquanto os Socialistas e o PPE referem a "proteção e gestão da água" e a intenção de "implementar uma estratégia para a água", respetivamente.

A esquerda, liderada pelo eurodeputado Walter Baier (Áustria), quer aumentar o objetivo da UE de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa de 55% para 65% até 2030 e antecipar a data do objetivo de neutralidade climática de 2050 para 2035. Os legisladores da Esquerda querem desmantelar a "economia dos SUV" através de leis que garantam uma produção automóvel neutra em termos de emissões de carbono e amiga dos utentes das estradas. Apelam à proibição de voos privados, à prioridade dos comboios para viagens de menos de duas horas e meia e à revitalização dos comboios noturnos.

O PPE defende a realização e o desenvolvimento das novas infra-estruturas da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), consideradas cruciais para a estruturação do território europeu e para a eficácia do mercado único europeu. O PPE compromete-se a intensificar a investigação nos domínios da energia, nomeadamente a fusão nuclear, e a estabelecer uma economia circular de CO2 em toda a Europa.

Alimentação

Relativamente aos sistemas alimentares, A Esquerda quer estabelecer um modelo de política agro-ecológica para a Política Agrícola Comum (PAC) baseado numa agricultura ambientalmente sustentável, garantindo rendimentos justos aos agricultores. Os Verdes comprometem-se a lutar por uma redução de 50% na utilização de pesticidas até 2030, enquanto os Socialistas querem "melhorar a produção alimentar através da adoção de uma agricultura e pesca sustentáveis" e prometem reduzir a utilização de pesticidas com base nas melhores práticas nacionais, melhorar a gestão dos solos e proteger a biodiversidade.

"A UE deve reforçar o sector das proteínas de origem vegetal e encorajar a transição para dietas mais baseadas em plantas, com base em propostas políticas, incluindo o Tratado sobre as Plantas", lê-se no manifesto político dos Verdes.

Os deputados de esquerda vão apresentar uma lei europeia sobre o rendimento básico que obriga os países da UE a "garantir legalmente a todos um rendimento mínimo que cubra as necessidades básicas para uma vida digna", incluindo, entre outras, a alimentação, a habitação e a energia.

O Partido da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (ALDE) quer reformar a PAC para "eliminar os encargos burocráticos" e introduzir novas regras para as culturas geneticamente modificadas, a fim de aumentar a produtividade e reduzir o volume de pesticidas utilizados. Os liberais também prometem incentivar as doações de alimentos para "evitar o desperdício alimentar".

"Até 2040, a UE poderá perder mais 6,4 milhões de explorações agrícolas, o que representa um decréscimo de mais de 60% em relação a 2016", alerta o manifesto do PPE, sublinhando que os agricultores precisam de ter "um futuro e defender o diálogo em vez de abordagens do topo para a base".

Apoiar os investimentos

Liderados pelo comissário europeu do Luxemburgo, Nicolas Schmit, os socialistas centraram a sua campanha em promessas gerais de apoio a investimentos para a transição verde, como a chamada Vaga de Renovação, destinada a tornar os edifícios em toda a Europa mais eficientes em termos energéticos. Estas promessas estão alinhadas com as do PPE, que pretende encorajar os investimentos para uma maior integração do mercado europeu da eletricidade e do gás, a eficiência energética e os projectos industriais de emissões líquidas nulas, incluindo as tecnologias limpas.

O mesmo se aplica ao ALDE, que defende investimentos em "todos os tipos de energias renováveis", incluindo a energia nuclear, "complementados por tecnologias de remoção, captura e armazenamento de carbono ".

"Temos de garantir que o objetivo de interconexão eléctrica da UE, de pelo menos 15%, é atingido até 2030", lê-se no manifesto do ALDE. O ALDE quer alargar o âmbito do Sistema Europeu de Comércio de Licenças de Emissão (ETS) para cobrir todos os restantes sectores poluidores de carbono e permitir a descarbonização de todos os tipos de transporte.

Os socialistas e o PPE no Parlamento Europeu, juntamente com o ALDE, com Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Alemanha) como candidata principal, querem "aumentar a colaboração e os investimentos públicos e privados" na capacidade da rede e no armazenamento e acelerar a eficiência energética. Os eurodeputados querem "simplificar, encurtar e acelerar" a digitalização dos procedimentos de licenciamento e autorização de projectos de energias renováveis e eficiência energética.

Poluição química e plástica, matérias-primas

Os socialistas referem a luta contra a poluição química e plástica, nomeadamente os PFAS, uma promessa partilhada pelo PPE, que promete "reforçar a estratégia europeia de redução de resíduos e a estratégia europeia para os plásticos".

Os Verdes também prometeram aumentar o âmbito dos impostos existentes sobre os plásticos e insinuaram a aplicação do "princípio do poluidor-pagador" em todos os sectores.

"Lutaremos por uma Europa livre de tóxicos até 2030, eliminando gradualmente a utilização dos produtos químicos mais nocivos através de uma lei mais forte sobre os produtos químicos", lê-se no manifesto dos Verdes, que referem a intenção de lutar por uma redução de 50% na utilização de pesticidas até ao mesmo ano.

Referindo-se à importância das matérias-primas essenciais, os deputados do PPE querem "promover uma estratégia europeia comum em matéria de recursos, identificando os recursos existentes a nível mundial". O ALDE é a única força política que se refere ao desenvolvimento de uma estratégia europeia para a bioeconomia, incluindo a utilização sustentável da biomassa.

A esquerda insiste que a UE "não deve atribuir aos países em vias de adesão o papel de fornecedores de matérias-primas baratas", como está a fazer atualmente, defende o partido. Os Verdes defendem "acordos comerciais remodelados" para proteger os direitos sociais, o ambiente e o clima, quando procuram matérias-primas essenciais para a transição ecológica da UE.

"Vamos fazer pressão para melhorar os acordos bilaterais de comércio e investimento com disposições vinculativas e sancionáveis em matéria de sustentabilidade. Especificamente, o Acordo de Paris, o acordo de biodiversidade de Kunming-Montreal, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e as convenções fundamentais da OIT", lê-se no manifesto dos Verdes.

Sem apresentar um manifesto oficial, o Partido dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) prometeu proteger o ambiente a "um custo que possamos pagar", com medidas "sensatas e sustentáveis" que não imponham "encargos onerosos" às empresas e aos países da UE. Os deputados conservadores, que não designaram um candidato à liderança, comprometem-se a reduzir as emissões, a manter o ar limpo, a proteger a vida selvagem, os pescadores e os oceanos.