Bruxelas espera conseguir um acordo entre os governos e os deputados europeus sobre os novos limites mais rigorosos para a poluição atmosférica na UE, com uma ronda final de negociações prevista para 20 de fevereiro.

Os governos e o Parlamento Europeu (PE) estão em desacordo sobre a forma e a rapidez com que devem ser reforçados os limites da poluição atmosférica na Europa. A Bélgica, que detém a presidência do Conselho da UE, espera conseguir um acordo numa quarta ronda de negociações de bastidores em Bruxelas, na próxima semana - provavelmente a última oportunidade para aprovar a legislação antes das eleições europeias de junho.

A data em que deverão entrar em vigor novos limites mais rigorosos para uma série de poluentes está no centro de uma disputa entre os legisladores da UE, que negoceiam uma proposta de revisão da diretiva relativa à qualidade do ar ambiente. Os governos são a favor de um período de transição que poderia atrasar a implementação até 2040, revela um documento visto pela Euronews.

A Comissão Europeia propôs, em 2022, a revisão da legislação do ar para todo o bloco, introduzindo um objetivo de poluição zero para 2050 e padrões de qualidade do ar para 2030 que estão mais próximos - mas não em linha com - as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS). O Parlamento Europeu também concordou que era demasiado cedo, mas apoiou o prazo de 2035 ao adotar a sua posição negocial em setembro passado.

O projeto de lei sobre a qualidade do ar exige que os países da UE mantenham as concentrações de poluentes específicos no ar, como as partículas nocivas (PM) ou os óxidos de azoto (NOx), abaixo de determinados valores-limite. Quando estes valores-limite são ultrapassados, os governos têm de adotar planos de qualidade do ar para garantir que o ar seja rapidamente alinhado com as normas da UE.

O Parlamento Europeu indicou que consideraria concordar com um período de introdução gradual de dez anos se a isenção fosse acompanhada de "condições muito mais rigorosas" e de medidas de salvaguarda. Outras questões, como a duração da elaboração dos planos, a sua aplicação e atualização, também dividem os colegisladores.

O Parlamento e o Conselho também divergem quanto ao nível de poluição atmosférica que deve ser tolerado na UE. No caso das partículas finas (PM2,5), o Conselho concorda com a proposta da Comissão de reduzir a média anual máxima de 25 para 10µg/m³ até 2030. Mas os eurodeputados estão a pressionar para que o bloco se alinhe com as últimas recomendações da Organização Mundial de Saúde, que fixam o máximo em apenas 5µg/m³.

A Presidência belga afirma estar consciente do equilíbrio delicado alcançado no mandato inicial do Conselho, mas disse aos governos que um acordo só será possível se estes estiverem dispostos a mostrar "alguma flexibilidade" na aproximação à posição do Parlamento.

"A Presidência [belga] está consciente de que estas exigências implicarão uma carga administrativa adicional para os Estados-membros, mas está igualmente convencida de que será necessário fazer algumas concessões ao Parlamento [sobre o adiamento do prazo e as isenções], a fim de preservar os elementos essenciais do Conselho", lê-se no documento de negociação interna.

Um diplomata de uma das delegações nacionais junto da UE sugeriu um potencial compromisso. "Aceitaríamos a proposta da Presidência [belga] sobre os planos de qualidade do ar se os encargos administrativos fossem reduzidos", disse a fonte à Euronews.

Alguns governos também querem isentar do cumprimento dos limites de poluição os países onde o rendimento das famílias e o PIB são inferiores à média da UE, as famílias com baixos rendimentos e o PIB nacional inferior à média da UE, uma proposta rejeitada pelo Parlamento. A Presidência belga sugere, em vez disso, ajustamentos no aquecimento doméstico nas zonas de baixos rendimentos e disposições que permitam a um Estado-Membro cumprir os limites de poluição até 2040.

A Roménia, a Letónia, a Polónia, Malta, Chipre e a Bulgária "lamentaram" o esforço da Presidência belga para ter em conta as preocupações do Parlamento durante a reunião preparatória de quarta-feira (14 de fevereiro), que abriu caminho para as negociações interinstitucionais em Bruxelas na próxima semana, disse a fonte diplomática.

Olga Rueda Molina, conselheira política do negociador principal do Parlamento Europeu, Javi López, disse à Euronews que é possível uma aproximação. "Estamos esperançados que possamos fazer progressos nas negociações e abordar aquela que é a maior ameaça ambiental para a saúde pública: a poluição", disse.

Os defensores do ar limpo criticam a posição do Conselho nas negociações. Sophie Perroud, coordenadora da política da UE na Health & Environment Alliance (HEAL), criticou a tentativa de fazer aprovar uma série de isenções, observando que nega a urgência de combater a poluição atmosférica.

A redução das emissões de poluentes atmosféricos na Europa é fundamental, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente (AEA), que alertou este ano para o facto de 97% dos cidadãos da UE estarem expostos a níveis excessivos de PM2,5, que têm sido associados à asma e a uma série de doenças cardiovasculares.

"Os atrasos de uma década resultariam em danos contínuos para a saúde, que poderiam ser evitados, e no aumento das desigualdades na saúde, para não mencionar o elevado peso económico dos custos de saúde para os países já sob pressão económica", disse Perroud à Euronews. "Esta não pode ser a mensagem que a UE está a enviar às pessoas antes das eleições europeias".

Os delegados do governo e a equipa de negociação do parlamento devem reunir-se em Bruxelas na próxima terça-feira (20 de fevereiro) para uma ronda de conversações que a Bélgica espera que permita fechar um acordo sobre a legislação relativa à qualidade do ar antes das eleições europeias de junho.