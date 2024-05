Verificação de factos: o que é verdade no manifesto europeu de Orbán

Primeiro-ministro húngaro diz que tirou país da falência e que impediu que fosse arrastado para a guerra na Ucrânia. Será verdade?

Com as eleições europeias à porta, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, fez recentemente um discurso de lançamento do manifesto do seu partido populista de direita, o Fidesz.

O discurso está cheio de afirmações de que o Fidesz melhorou significativamente a economia da Hungria e impediu que o país fosse arrastado para a guerra da Rússia na Ucrânia.

O The Cube analisou se as afirmações são verdadeiras.

A bancarrota húngara

Orbán afirmou que o Fidesz voltou a pôr a economia húngara de pé depois de ter sido levada à falência pela esquerda.

No entanto, isso não é verdade: a Hungria não foi à falência em 2009, o último ano do antigo primeiro-ministro Ferenc Gyurcsány.

A chamada Comissão Mão Limpa, convocada após a vitória de Orbán nas eleições de 2010, também não conseguiu encontrar provas substanciais de má conduta financeira.

Orbán afirmou que "atualmente, na Hungria, há mais um milhão de pessoas a trabalhar".

Acrescentou ainda que o Fidesz mais do que triplicou o salário mínimo e médio desde que chegou ao poder. É verdade.

No entanto, László Csaba, professor de economia política, disse ao The Cube que o valor do PIB húngaro em euros é pouco superior ao de há uma década.

Isto significa que, em termos económicos, a produtividade não aumentou.

Outra afirmação de Orbán foi a de que a economia húngara quase duplicou em 14 anos.

Isto é verdade em termos nominais, mas não reflete as mudanças relativas ao longo do tempo.

De acordo com o Eurostat, a Hungria é um dos Estados-Membros da UE com o consumo individual per capita mais baixo, situando-se 28% abaixo da média da UE.

A guerra na Ucrânia

Orbán falou depois da guerra da Rússia na Ucrânia.

Alegou que só graças ao Fidesz é que a Hungria se manteve fora da guerra e que "os governos pró-guerra e os burocratas de Bruxelas" estão a financiar a esquerda que apoia a guerra em Budapeste.

Zsolt Enyedi, professor de ciências políticas, disse ao The Cube que não existe uma "esquerda pró-guerra" na Hungria, uma vez que todos os partidos são contra o conflito.

No entanto, observou que as organizações ocidentais ajudaram a financiar os partidos da oposição húngara, para reduzir as disparidades entre as suas despesas e as do Fidesz.

A guerra quase a começar

E o que dizer da afirmação de Orbán de que os líderes europeus estão a um passo de enviar tropas para a Ucrânia?

Bem, o presidente francês Emmanuel Macron levantou, de facto, a possibilidade de os soldados da NATO ajudarem Kiev de alguma forma.

O presidente da Polónia, Andrzej Duda, também sugeriu que o seu país poderia receber armas nucleares.

Mas mesmo que isso acontecesse, a maioria dos especialistas concorda que isso não significaria que a guerra estivesse a um passo de acontecer, segundo Enyedi.

Fique atento ao The Cube para mais verificações de factos antes das eleições europeias.