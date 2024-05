Partido dos Finlandeses expulsa deputado por alegado envolvimento num tiroteio

De Euronews

Timo Vornanen foi expulso do Partido dos Finlandeses pelo seu alegado envolvimento num tiroteio à porta de um bar de karaoke. O partido liderado por Riikka Purra descreveu o comportamento de Vornanen como “inaceitável”.

O deputado finlandês Timo Vornanen foi expulso do seu grupo parlamentar depois de ter sido aberta uma investigação policial pelo seu alegado envolvimento num tiroteio à porta de um bar de karaoke no centro de Helsínquia, na semana passada.

A polícia local abriu um inquérito sobre o incidente, acusando-o de ter causado um grave perigo para a vida ou a saúde de outra pessoa, de ter ameaçado ilegalmente outra pessoa e de ter cometido um crime com armas de fogo.

O partido dos Finlandeses tomou, assim, a decisão de dispensar Timo Vornanen após uma reunião da direção do partido na quinta-feira à noite. "A confiança é essencial na política, ou se tem ou não se tem. Foi assim que chegámos a esta decisão", disse o presidente do grupo parlamentar, Jani Mäkelä, durante uma conferência de imprensa na quinta-feira, acrescentando que “O comportamento de Timo Vornanen não pode ser defendido ou considerado aceitável”.

A líder do Partido dos Finlandeses, Riikka Purra, afirmou, de acordo com as agências internacionais, que o partido vai discutir a possível adesão de Vornanen numa data posterior.

Vários políticos proeminentes do Partido dos Finlandeses utilizaram os seus discursos do 1º de Maio para criticar o comportamento de Vornanen, tendo a ministra do Interior Mari Rantanen descrito as suas ações como “idiotas”.

Imediatamente após a conferência de imprensa dos líderes partidários, Vornanen emitiu a sua própria declaração, na qual pedia desculpa ao Partido dos Finlandeses, aos deputados e a toda a instituição parlamentar.