Novos protestos contra a guerra em Gaza na Universidade de Sorbonne em Paris

Os protestos continuam nas universidades americanas, onde pelo menos 2.200 pessoas foram presas. Em França, os estudantes querem que a Sorbonne pare de financiar atividades relacionadas com Israel.

Enquanto os protestos prosseguem nas universidades americanas, os estudantes pró-palestinianos da prestigiada Universidade de Sorbonne, em Paris, manifestaram-se contra a guerra em Gaza.

Os manifestantes exigem que a universidade deixe de financiar atividades relacionadas com Israel. Entretanto, a direção do Instituto de Estudos Políticos - Sciences Po anunciou que os seus principais edifícios permanecerão encerrados durante o dia de sexta-feira devido a uma nova ocupação anunciada por alguns estudantes pró-palestinianos.

Os protestos na França começaram na semana passada. Nos últimos dias, a polícia já tinha entrado na Sorbonne para expulsar à força um grupo acantonado nas instalações, enquanto centenas de apoiantes se reuniam no exterior.

Polícia usa armas de fogo para expulsar estudantes da Universidade Columbia

Nas últimas semanas, a polícia prendeu mais de 2.200 pessoas durante os protestos pró-palestinianos nos vários campus universitários dos Estados Unidos, utilizando por vezes equipamento anti-motim, veículos táticos e dispositivos de choque para desocupar acampamentos e edifícios ocupados. Só na quinta-feira, pelo menos 50 pessoas foram detidas em 40 instituições diferentes em todo o país.

Durante o despejo do acampamento de terça-feira na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, um agente disparou acidentalmente tiros dentro do edifício da administração de Hamilton Hall. O agente estava a tentar usar a lanterna ligada à sua arma e, em vez disso, disparou um único tiro que atingiu uma moldura na parede.

Havia outros agentes nas imediações, mas nenhum estudante, segundo as autoridades. As imagens das câmaras, divulgadas pelos meios de comunicação social locais, mostram o momento em que a arma do agente disparou, mas o Ministério Público está a investigar para reconstituir o que aconteceu. Mais de 100 pessoas foram detidas durante a ação de repressão em Columbia.

Na quinta-feira, os agentes também atacaram uma multidão de manifestantes na UCLA e detiveram pelo menos 200, depois de centenas terem desafiado as ordens de saída, alguns formando correntes humanas, enquanto a polícia disparava gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

A polícia destruiu a barricada de um acampamento “fortificado” com contraplacado, paletes, vedações metálicas e caixotes do lixo, tendo depois derrubado toldos e tendas.

Protestos anti-semitas pró-israelitas nos EUA

Tal como na UCLA, os acampamentos de manifestantes que exigem que as universidades deixem de fazer negócios com Israel ou com empresas que apoiam a guerra em Gaza espalharam-se por outros campus em todo o país, num movimento estudantil sem paralelo neste século.

A televisão estatal iraniana transmitiu imagens em direto da ação policial para a UCLA, tal como a rede pan-árabe de satélites do Qatar, Al Jazeera. As estações de televisão israelitas também transmitiram imagens em direto de Los Angeles.

Israel descreveu os protestos como anti-semitas, enquanto os seus críticos dizem que está a usar estas acusações para silenciar a oposição. Apesar de alguns manifestantes terem sido apanhados pelas câmaras a fazer comentários anti-semitas ou ameaças violentas, os organizadores dos protestos, alguns dos quais são judeus, chamam-lhes um movimento pacífico para defender os direitos dos palestinianos e protestar contra a guerra.