Debate sobre o futuro do Pacto Ecológico reacende profundas divisões

Valerie Hayer, chefe do partido presidencial francês Renew para as próximas eleições europeias, discursa na terça-feira, 12 de março de 2024. - Direitos de autor Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Direitos de autor Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.