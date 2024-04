Quem é o candidato ideal para os mais jovens? A Euronews entrevistou membros do Parlamento Europeu dos Jovens que vão votar nas eleições europeias pela primeira vez em junho.

Têm entre 16 e 23 anos de idade. Não se sabe quantos vão votar, mas os mais empenhados politicamente parecem ter ideias claras.

Clima, igualdade e segurança são as questões mais importantes para muitos dos jovens que vão votar pela primeira vez nas eleições europeias, agendadas para 6 a 9 de junho.

A emergência climática mantém-nos acordados durante a noite

As alterações climáticas "são uma ameaça iminente", diz Kevin Van Hevel, um belga de 22 anos: "Quero que os meus filhos, no futuro, vivam num mundo saudável. Além disso, no caso de não serem heterossexuais, quero que a sociedade os aceite exatamente como são. Lutar contra a discriminação também é crucial para mim", diz.

Gabriel Georgiou, 18 anos, de Chipre, diz que a emergência climática é uma das coisas que lhe tiram o sono: "Faz-nos pensar no futuro, se é que vamos ter um", diz. Sofie Ingrid Stor, da Chéquia, é da mesma opinião: "Devíamos concentrar-nos mais nos acordos climáticos de Paris. Há muitos países que os ignoram".

Sessão no Fórum Internacional de Gante deste ano Fórum Internacional de Gante 2024

A "ameaça do Leste" e a ameaça em linha

Se o aquecimento global mantém algumas pessoas acordadas, a guerra russo-ucraniana também não as deixa dormir descansadas. Niko Juntunen, um finlandês de 18 anos (portanto, vizinho da Rússia) diz que a Europa está numa "encruzilhada da história neste momento".

"Há uma nova ameaça vinda de leste, com uma Rússia mais agressiva do que nunca desde que invadiu a Ucrânia", diz.

As pessoas não se sentem muito mais seguras em linha, diz Maria Politi, uma jovem de 16 anos da Grécia, cuja prioridade é combater a ciberviolência contra as minorias: "Os jovens passam muito tempo na Internet e deveriam ser informados sobre os perigos que podem encontrar em linha e o impacto que isso pode ter na sua saúde mental e na sua vida quotidiana. Devemos falar mais sobre este assunto", diz.

O que é o Parlamento Europeu dos Jovens?

O Fórum Internacional de Gante é um evento organizado pelo Parlamento Europeu dos Jovens (PEJ), uma organização reconhecida e parcialmente financiada pela União Europeia, com o objetivo de aumentar o envolvimento político da geração mais jovem.

O PEJ tem cerca de 30 mil membros ativos e tem filiais não só em todos os países da UE, como também em alguns países terceiros, como a Ucrânia e a Sérvia. Cada país elege vários delegados, cada um dos quais se ocupa de um tema específico, como as finanças, a segurança ou o clima.

As resoluções são depois apresentadas à União Europeia, que, em 2018, definiu 11 objetivos para a próxima geração.

Anastasia Zhuckova, spagnola, 24 anni (sinistra) con Thetis Georgiou, cipriota, 22 anni, presidenti del Ghent International Forum 2024 Ghent International Forum 2024

Caça às estrelas para a mobilização eleitoral

Tal como em 2019, o voto da geração mais jovem pode revelar-se crucial para aumentar a taxa de participação nas eleições europeias, que geralmente não é elevada.

Os líderes europeus esperam que a fase final da campanha eleitoral conte com a participação de algumas estrelas internacionais para atrair o maior número possível de jovens às urnas.

Taylor Swift, Rosalía, Måneskin, Angèle e Stromae são alguns dos nomes que constam da lista.