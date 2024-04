Basta responder a seis perguntas e poderá ter a oportunidade de ganhar um passe de comboio gratuito durante um mês.

Se é jovem e está à procura de uma forma económica de explorar a Europa, há boas notícias.

A UE está a oferecer 35.500 passes de comboio gratuitos a jovens de 18 anos ao abrigo do programa DiscoverEU.

A iniciativa faz parte do programa Erasmus e tem por objetivo promover as relações culturais na UE.

Os jovens terão a oportunidade de explorar o património e a história da Europa e de conhecer pessoas de todo o continente.

Tudo o que precisa de fazer é responder a seis perguntas.

DiscoverEU: Como concorrer a um passe de comboio gratuito da UE

Para ter a oportunidade de ganhar um passe de comboio gratuito, os candidatos devem ter nascido entre 1 de julho de 2005 e 30 de junho de 2006.

O sistema está aberto aos residentes legais dos 27 Estados Membros da UE ou dos países ultramarinos. Os residentes de países terceiros associados ao programa Erasmus também podem candidatar-se. Estes incluem a Islândia, o Liechtenstein, a Macedónia do Norte, a Noruega, a Sérvia e a Turquia.

Se é esse o seu caso, a próxima etapa é ir ao Portal Europeu da Juventude e fazer um teste de elegibilidade.

Terá de responder a cinco perguntas de escolha múltipla sobre a UE e a uma pergunta adicional. Estas perguntas abrangem conhecimentos gerais sobre a UE e as suas iniciativas destinadas aos jovens.

Ser-lhe-á também pedido que forneça mais informações sobre os seus planos de viagem. Estas incluem a data em que tenciona viajar, se é a primeira vez que viaja sozinho sem os seus pais, o que gostaria de aprender com a experiência e como irá financiar a sua viagem.

Estas informações não terão qualquer impacto no processo de seleção.

A Comissão classificará os candidatos com base nas suas respostas ao questionário da UE e oferecerá passes de viagem de acordo com a sua classificação, até ao limite dos bilhetes disponíveis.

As candidaturas já estão abertas e terminam a 30 de abril ao meio-dia (CET).

Não é possível candidatar-se se já tiver recebido um passe DiscoverEU.

Como funciona o programa de passes de comboio gratuitos?

Os candidatos seleccionados receberão um passe ferroviário gratuito para viajar na Europa durante 30 dias, no máximo, entre 1 de julho de 2024 e 30 de setembro de 2025.

Na fase de candidatura, pode optar por viajar sozinho ou com um grupo de, no máximo, cinco amigos. Se optar por viajar em grupo, pode partilhar o seu código de candidatura com os seus amigos para permitir a sua inscrição.

Só o chefe do grupo tem de responder às perguntas do questionário sobre a UE; os membros do grupo só têm de fornecer dados pessoais para completar a candidatura e cumprir os critérios de idade e de residência.

O passe de viagem só pode ser utilizado no país de residência para uma viagem de ida e uma viagem de volta. Deve incluir viagens para, pelo menos, um outro país elegível ao abrigo do regime.

A duração total da viagem pode variar entre um dia e um máximo de um mês, incluindo, no máximo, sete dias de viagem.

Os participantes terão geralmente direito a um passe no valor máximo de 283,26 euros em segunda classe ou em classe económica. O montante pode ser aumentado para os candidatos que viajem de regiões remotas ou ultramarinas.

Em alguns casos, os passes de autocarro e de ferry também serão incluídos. Para garantir que os jovens que vivem em zonas remotas ou em ilhas não são excluídos, podem também ser atribuídos voos em casos excecionais. Será sempre dada preferência à opção mais sustentável.

Se fores um dos felizes contemplados, receberás também um Cartão Europeu da Juventude (EYCA) válido por um ano. Este cartão concede descontos em visitas e actividades culturais, aprendizagem, natureza, desporto, transportes locais, alojamento, alimentação e muito mais em toda a UE.

Como serão selecionados os candidatos ao passe ferroviário gratuito?

Os candidatos serão selecionados até ao limite do orçamento disponível e classificados de acordo com a correção das suas respostas.

Há uma quota de passes de viagem fixada para cada país. Se um país tiver menos candidaturas do que a quota, os restantes passes serão distribuídos pelos países com um número mais elevado de candidaturas.

Se houver demasiados candidatos elegíveis, aplicar-se-á o princípio "primeiro a chegar, primeiro a ser servido", o que significa que as candidaturas mais antigas poderão ser favorecidas como último recurso.

Os candidatos selecionados serão notificados por correio eletrónico após o fim do período de seleção, em junho.

Serão então ligados a um contratante da UE que se encarregará das reservas e dos pagamentos das viagens.

Os passes adquiridos diretamente pelos candidatos seleccionados não serão reembolsados.

Espera-se alguma coisa em troca dos passes de comboio gratuitos?

Quando se candidata a um passe gratuito, tem de aceitar tornar-se um "Embaixador DiscoverEU". Isto significa que será encorajado a relatar as suas experiências de viagem através das redes sociais ou de apresentações em escolas e comunidades.

A aplicação do programa permite-lhe criar um mapa personalizado do seu itinerário com estatísticas sobre o número de comboios utilizados, o número de países visitados e a poupança de CO2, que pode ser partilhado nas redes sociais.

Os jovens viajantes também terão de responder a um inquérito em linha depois de participarem no programa.

Após a sua conclusão, os viajantes receberão um certificado de participação que destaca as competências e aptidões adquiridas com a sua experiência de viagem.