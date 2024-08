Uma nova investigação revelou que a violência relacionada com os recursos hídricos aumentou drasticamente em 2023, dando continuidade a uma tendência de crescimento acentuado deste tipo de incidentes na última década a nível mundial.

O estudo do Pacific Institute, um grupo de reflexão global sobre a água, confirmou que estes eventos violentos incluem ataques a sistemas hídricos, distúrbios e disputas sobre o controlo e o acesso à água, bem como a utilização da água como arma de guerra.

Em 2023, foram registados 150 por cento mais incidentes do que em 2022 - cerca de 347 eventos contra 231.

A situação é ainda mais grave quando comparada com os registos do ano 2000, em que apenas foram registados 22 incidentes deste tipo.

Porque é que a violência relacionada com a água aumentou de forma tão acentuada?

Em 2010, uma resolução das Nações Unidas reconheceu explicitamente o direito humano essencial à água e ao saneamento e, desde então, tem sido cada vez mais reconhecido que as condições meteorológicas extremas - incluindo secas e inundações - estão a sobrecarregar ainda mais os sistemas hídricos em todo o mundo.

Devido às conclusões de 2023, o Pacific Institute foi forçado a fazer uma atualização importante da sua Cronologia dos Conflitos da Água, conhecida como a base de dados de fonte aberta mais completa do mundo sobre a violência relacionada com a água.

Os especialistas por detrás do documento identificaram os incidentes a partir de fontes que incluem notícias, relatos de testemunhas oculares e outras bases de dados de conflitos.

A informação foi divulgada ao mesmo tempo que a maior conferência internacional sobre a água, a Semana Mundial da Água de Estocolmo, que terminou na quinta-feira (29 de agosto).

O tema do evento foi "Unir as fronteiras: Água para um futuro pacífico e sustentável", e a tónica foi colocada no combate ao tipo de incidentes relatados pelo Instituto.

A violência baseada na água não é um conceito novo.

A Cronologia dos Conflitos da Água foi criada pelo Pacific Institute na década de 1980 e inclui casos verificados em que a água e os sistemas hídricos foram um gatilho, um alvo, uma vítima ou uma arma de violência.

Apesar de a base de dados ter apenas cerca de 40 anos, remonta a mais de 4.500 anos e, atualmente, a Cronologia inclui mais de 1.920 casos de violência associados a recursos e sistemas hídricos. A cronologia mostra um claro agravamento da violência relacionada com a água nas últimas décadas.

Um bairro inundado em Kherson na sequência da destruição da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, que afectou a água potável, o abastecimento de alimentos e os ecossistemas The AP 2023

As alterações climáticas, a guerra e o crescimento demográfico estão a provocar conflitos relacionados com a água em todo o mundo

"O aumento significativo da violência relacionada com os recursos hídricos reflecte as disputas contínuas sobre o controlo e o acesso a recursos hídricos escassos, a importância da água para a sociedade moderna, as pressões crescentes sobre a água devido ao crescimento da população e às alterações climáticas extremas, e os ataques contínuos aos sistemas hídricos onde a guerra e a violência são generalizadas, especialmente no Médio Oriente e na Ucrânia", explica o Dr. Peter Gleick, membro sénior e cofundador do Pacific Institute.

No entanto, apesar de Gleick ter destacado essas regiões, em 2023 foram registados conflitos relacionados com a água em todas as grandes regiões do mundo.

Embora a violência por causa da água no Médio Oriente, no Sul da Ásia e na África Subsariana tenha continuado a dominar a base de dados, em 2023 registaram-se aumentos em todas as categorias de conflitos a nível mundial.

Embora a Europa seja uma das regiões menos afectadas - e tenha havido uma ligeira diminuição no grande número de ataques a sistemas de água na guerra Rússia-Ucrânia relatados em 2023 em comparação com 2022 - o conflito em curso na orla do continente ainda viu uma série de incidentes de violência relacionada com a água.

No final de janeiro de 2023, a cidade de Odessa, na Ucrânia, ficou temporariamente sem água após ataques russos generalizados aos sistemas urbanos de energia e água.

A Rússia também atacou a central hidroelétrica de Dnipro, perto de Zaporizhzhia, na Ucrânia, em fevereiro de 2023, e os líderes ucranianos afirmam que a barragem de Kakhovka, no rio Dnipro, foi destruída pelo inimigo em 6 de junho de 2023 - algo que a Rússia continua a negar.

Independentemente da culpabilidade, o incidente causou mais de 50 mortes, bem como inundações maciças, devastação ecológica a jusante e o corte do abastecimento de água a cidades, centrais eléctricas e sistemas de irrigação.

Onde se registaram mais conflitos relacionados com a água em 2023?

A Europa Ocidental também registou alguns incidentes de violência no domínio da água.

No final de março de 2023, em França, cerca de 200 manifestantes e 50 agentes da polícia ficaram feridos num protesto em Sainte-Soline, no oeste do país.

Os manifestantes pediam às autoridades que suspendessem a construção de "bacias" de água gigantescas para irrigar as culturas. Atiraram projécteis, incluindo explosivos improvisados, contra a polícia, que optou por responder com gás lacrimogéneo, canhões de água e balas de borracha.

A violência baseada na água tende a ser isolada num determinado país.

Por exemplo, os conflitos subnacionais entre agricultores e pastores em África, bem como entre utilizadores urbanos e rurais da água, grupos religiosos e clãs familiares em 2023, representaram 62% de todos os eventos, em comparação com os eventos transfronteiriços - em que estiveram envolvidas duas ou mais nações - que representaram apenas 38%.

Outras conclusões do Instituto mostraram que os ataques à água e às infra-estruturas hídricas foram responsáveis por metade dos incidentes em 2023. Além disso, a violência desencadeada por disputas sobre o acesso e o controlo da água foi responsável por 39% e a água foi utilizada como arma de guerra em 11% das vezes.

Mas o que é que está por detrás do aumento destes incidentes?

"O grande aumento destes eventos indica que muito pouco está a ser feito para garantir o acesso equitativo a água segura e suficiente e destaca a devastação que a guerra e a violência causam nas populações civis e nas infra-estruturas essenciais de água", explica Morgan Shimabuku, investigador sénior do Pacific Institute.

"Os dados e a análise recentemente actualizados expõem o risco crescente que as alterações climáticas acrescentam a situações políticas já frágeis, tornando o acesso à água potável menos fiável em zonas de conflito em todo o mundo."

Um agente da polícia tira uma fotografia com o seu telemóvel ao lado de veículos da polícia queimados após confrontos com manifestantes em Sainte-Soline, no oeste de França. Jeremias Gonzalez/The AP

Como podemos pôr fim à violência baseada na água?

Para além de definir incidentes específicos de violência, o Pacific Institute também se concentra na identificação e compreensão de estratégias que podem ajudar a reduzir os riscos de ocorrência.

"É urgente que trabalhemos para reduzir a ameaça de violência relacionada com a água. As melhores formas de o fazer são adotar políticas hídricas mais resilientes e eficazes que garantam água potável e saneamento para todos, reforçar e fazer cumprir os acordos e leis internacionais sobre recursos hídricos partilhados e enfrentar as ameaças crescentes colocadas por secas extremas e inundações agravadas pelas alterações climáticas", afirma Gleick. "As soluções estão disponíveis, mas até à data não têm sido suficientemente aplicadas".

Gleick e a sua equipa acreditam que o aumento dos conflitos relacionados com a água tem diversos factores e causas. Simplificando, isso significa que a resolução do problema exige uma grande variedade de abordagens e estratégias para trabalhar no sentido de criar resistência à água e enfrentar as causas subjacentes.

Nos locais onde a seca e as alterações climáticas estão a contribuir para as tensões sobre a água, o Instituto sugere que podem ser implementadas políticas para distribuir e partilhar a água de forma mais equitativa entre as partes interessadas.

Sugerem também que a tecnologia pode ser utilizada para identificar de forma mais eficiente a água disponível para ser utilizada.

A aplicação das leis internacionais de guerra que protegem as infra-estruturas civis, como barragens, condutas e estações de tratamento de água, é essencial, afirma o Instituto.

Quando utilizadas eficazmente, estas leis podem proporcionar protecções essenciais que defendem o direito humano básico à água.

Utilizadas em conjunto com melhores práticas de cibersegurança, que podem reduzir a ameaça de ciberataques que tentam transformar o acesso à água em arma para as comunidades, estas ferramentas poderiam pôr fim à violência baseada na água num futuro próximo.