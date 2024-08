O abastecimento de água às nossas torneiras e o seu posterior tratamento representam cerca de 5% das emissões de gases com efeito de estufa de muitos países. Mas uma central de água na Bulgária está a contrariar a tendência.

Desde abrir a torneira até puxar o autoclismo, poucos de nós param para pensar no impacto ambiental da utilização da água. No entanto, o processo de fornecimento de água potável e de tratamento dessa água depois de a utilizarmos tem uma pegada de carbono significativa. De facto, em muitos países, pensa-se que a energia necessária para bombear e tratar a nossa água representa cerca de 5% de todas as emissões de gases com efeito de estufa, um valor comparável ao da indústria da aviação.

Em muitos países, o setor da água é responsável por cerca de 5% de todas as emissões de gases com efeito de estufa euronews

A Bulgária contraria a tendência

Poucas horas depois de alguém ir à casa de banho em Sófia, capital da Bulgária, o que é despejado acaba normalmente na central de tratamento de águas residuais de Kubratovo. Operada por Sofiyska Voda, parte do grupo Veolia, a central é uma das mais eficientes em termos energéticos na Europa.

A central de Kubratovo produz biogás que transforma em eletricidade e calor euronews

"Recolhemos as águas residuais dos cidadãos de Sofia. Tratamo-las aqui para que estejam limpas quando entram no rio. No processo, produzimos biogás. Este biogás é depois transformado em eletricidade e calor. O calor é utilizado para os nossos processos e a eletricidade satisfaz as necessidades desta central", disse Stanislav Stanev, Diretor Técnico da Veolia Bulgária, à Euronews.

Stanislav Stanev, Diretor Técnico da Veolia Bulgária euronews

Todos os anos, a central de Kubratovo produz cerca de 24 000 megawatts-hora de eletricidade e energia térmica - o suficiente para alimentar 2 300 casas por ano. Mas o que distingue a central de outras instalações de tratamento de água é a eficiência dos seus digestores onde o biogás é produzido, explica Stanislav.

Água a ser tratada na central de Kubratovo, perto da capital da Bulgária, Sófia euronews

A diferença é a quantidade de biogás produzido. Normalmente, as centrais de tratamento de águas residuais produzem 50 a 60% das suas próprias necessidades. E aqui cobrimos mais de 100% das nossas necessidades. Estamos também a poupar emissões de CO2, cerca de 70 000 toneladas por ano".

Stanislav Stanev, Diretor Técnico da Veolia Bulgária, fala à Euronews euronews

Chegar ao zero líquido

Água a ser tratada na central de Kubratovo, perto da capital búlgara, Sófia euronews

Para além do CO2, o tratamento das águas residuais produz muitos gases como o metano, um potente gás com efeito de estufa. A captura e utilização destes gases através de um processo designado por co-geração evita a sua libertação na atmosfera, ao mesmo tempo que permite o seu aproveitamento como fonte de energia.

Durante o processo de tratamento, a central produz lamas desidratadas. Também conhecido como "bolo", pode ser utilizado como fertilizante ou condicionador do solo euronews

"Esta é uma das indústrias em que não é impossível chegar às emissões líquidas zero ou, de facto, às emissões zero", explica Diana Ürge-Vorsatz, vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC).

Diana Ürge Vorsatz, Vice-Presidente do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas euronews

"Temos muitas oportunidades de utilizar a água de forma muito mais eficiente e de reutilizar os gases que são atualmente gases com efeito de estufa. No seu conjunto, isto pode tornar-se zero líquido, especialmente se a energia que utilizamos para o efeito for proveniente de fontes de energia renováveis", acrescenta.

Gold Standard

A central de Kubratovo é a principal instalação de tratamento de águas residuais da capital búlgara euronews

A central de Kubratovo já recebeu a certificação Gold Standard pela redução das suas emissões, mas estão a ser elaborados planos para ir mais longe.

Resumindo, Stanislav diz: "Acabámos de colocar em funcionamento uma nova central que irá aumentar a produção de biogás em 10 a 15% e estamos a instalar sistemas fotovoltaicos. Mas não se trata apenas desta central, estamos a trocar impressões com os nossos colegas para tentar inspirar as outras centrais a alcançarem a autossuficiência energética, uma vez que é algo que o grupo nos pede para promover".

Abordar a água de forma inteligente

