O GATE, lançado em 2022 para combater os problemas da droga em Bruxelas, vai abrir um novo centro no próximo ano devido ao seu sucesso e elevada procura.

PUBLICIDADE

Desde que abriu as suas portas a dois passos da estação de comboios Bruxelas Sul, o GATE, o primeiro espaço seguro para consumo de drogas na capital belga, tem proporcionado refúgio e esperança a um número crescente de dependentes de crack em Bruxelas.

A Euronews visitou o centro e falou com o assistente social Bruno Valkeneers para saber como funciona este "espaço seguro".

"As pessoas que vêm para aqui podem consumir as suas próprias drogas, e que são compradas no mercado ilegal", explicou.

Bruno diz que a maioria dos utilizadores são sem-abrigo e podem consumir drogas em segurança no GATE.

Desde jogos de tabuleiro a actividades culinárias, os toxicodependentes podem entrar e sair sem restrições. Têm acesso a médicos, enfermeiros e apoio de saúde mental. No entanto, quando o centro encerra, os toxicodependentes têm de abandonar as instalações e voltar para as ruas da capital de facto da UE, uma vez que o GATE não oferece alojamento.

"Aqueles a que chamamos toxicodependentes de festa, nunca os vemos aqui. Estamos a trabalhar com pessoas com uma dependência muito forte de cocaína e especialmente de crack, porque 80% das pessoas que vêm para aqui consomem crack", disse. "Isso significa que fumam cocaína e isso é muito problemático. Quando lhes perguntamos porque consomem tanta cocaína, dizem: porque estou a viver na rua e não tenho esperança e com esse consumo esqueço tudo, sinto-me melhor."

Bruno Valkeneers diz que o GATE é apenas uma pequena parte da solução e que é necessário mais investimento e cooperação para fornecer cuidados residenciais ao número crescente de sem-abrigo em toda a cidade.

O porto de Antuérpia tornou-se na porta de entrada para o comércio de droga na Europa, que chega sobretudo proveniente do Equador. Em conjunto com os holandeses, o governo belga está a tentar combater os cartéis. Mas com um mercado de drogas ilícitas que vale 30 mil milhões de euros por ano e com traficantes cada vez mais violentos, o desafio é cada vez maior.