1.000 habitantes de Estocolmo morrem por ano devido à poluição atmosférica. A proibição de automóveis na Suécia pretende alterar esta situação.

A capital da Suécia vai proibir a circulação de automóveis a gasolina e a gasóleo no centro da cidade para reduzir a poluição e as emissões.

As novas regras entrarão em vigor em 31 de dezembro de 2024.

"Em Estocolmo, toda a gente deve poder respirar o ar sem ficar doente", escreveu o vereador e deputado Lars Strömgren no X - antigo Twitter. Lars Strömgren, conselheiro de trânsito e deputado, escreveu no X - antigo Twitter - uma cidade com "lugares ao ar livre e muito espaço para andar a pé e de bicicleta".

Esta é a primeira vez que o país introduz regras ambientais tão rigorosas para os veículos automóveis.

Onde é que os automóveis com motor de combustão vão ser proibidos em Estocolmo?

A proibição de circulação de automóveis abrange 20 quarteirões no centro da cidade de Estocolmo, incluindo ruas na zona de Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan e Sveavägen.

De acordo com Strömgren, estas são zonas onde os veículos fazem maioritariamente entregas. Com a transição para veículos eléctricos, as entregas não só serão mais sustentáveis como também mais silenciosas, o que significa que poderão ser efectuadas 24 horas por dia, acrescentou.

Quando a proibição entrar em vigor, no final de 2024, apenas os veículos eléctricos (VE) e os veículos a gás com baixas emissões poderão circular na zona. Os veículos pesados de mercadorias híbridos plug-in também serão autorizados.

Os veículos de emergência e os que possuem uma licença para deficientes não estão sujeitos à proibição.

A zona de 180 000 metros quadrados poderá ser alargada, na pendência de discussões no início de 2025.

Inicialmente, estava previsto que fosse introduzida também em Gamla Stan - a Cidade Velha da cidade - mas esses planos foram agora abandonados. Em vez disso, a área tornar-se-á uma "zona ambiental urbana", em grande parte pedonal, onde 130 lugares de estacionamento serão retirados para dar lugar a passeios a pé e de bicicleta, informa a emissora sueca SVT Nyheter.

A visão de Estocolmo para um futuro mais verde

O Partido Verde da Suécia (Miljöpartiet) - que faz parte da coligação "vermelho-verde" do país - apresentou planos para um centro da cidade de Estocolmo sem emissões até 2030.

Este plano inclui a introdução de zonas ambientais com controlos de veículos em áreas com má qualidade do ar, a proibição de automóveis em determinadas áreas e em determinados dias e a redução do tráfego total de automóveis em 30% até 2030.

A Comissão afirma que 1 000 habitantes de Estocolmo morrem prematuramente todos os anos devido à poluição atmosférica - um número que espera reduzir com as novas medidas relativas ao tráfego.

No ano passado, Strömgren anunciou um financiamento de 2 mil milhões de euros para melhorar as infra-estruturas para peões, bicicletas e transportes públicos em Estocolmo.