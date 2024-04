Esta nova vaga de produtores de energia solar não está apenas a obter eletricidade barata, está também a participar na transição energética.

Na Alemanha, foram instalados mais de 400.000 sistemas solares plug-in, a maior parte dos quais ocupam um lugar perfeito nas varandas das pessoas.

Novos dados mostram que pelo menos 50.000 destes dispositivos fotovoltaicos foram instalados apenas no primeiro trimestre de 2024. Um boom nascido da "cultura solar muito forte" da Alemanha, nas palavras de um especialista.

As varandas solares são uma parte da transição energética mais alargada em toda a Europa, explica Jan Osenberg, consultor político da associação SolarPower Europe.

"Vemo-las como um subconjunto da energia solar nos telhados, mas também como algo diferente", diz à Euronews Green. "Basicamente, vemos isto como uma tendência para utilizar todas as infra-estruturas artificiais possíveis para a produção de energia solar".

Carris de comboio, auto-estradas, parques de estacionamento, telhados de automóveis, cemitérios e fachadas de edifícios... a lista de estruturas que estão a ser transformadas em energia solar é interminável.

Então, porque é que outros países europeus estão a ser lentos na adoção de balaustradas? E o que é que precisa de saber se está a pensar em instalar um ou dois painéis na sua varanda?

Varandas solares: Como funcionam

O principal fator que diferencia as varandas solares da energia solar no telhado é o facto de serem um sistema muito mais pequeno. Essencialmente, a tecnologia consiste em um ou dois painéis ligados a uma tomada de eletricidade.

Osenberg diz que produzem apenas cerca de 10% da energia dos sistemas de telhados residenciais.

Para se ter uma ideia, a Alemanha tem cerca de 200 MW de painéis solares instalados, em comparação com 16 GW de capacidade do sector dos telhados residenciais.

Áustria, França, Alemanha, Itália, Polónia e Luxemburgo adotaram uma abordagem encorajadora para a varanda solar. Ertex Solar

Do ponto de vista do cliente, a principal diferença é que o sistema fotovoltaico de varanda é muito mais fácil de instalar. É possível comprar o kit online e não é necessário um eletricista para o instalar. Ao contrário do que acontece com as instalações em telhados, em que se recomenda a intervenção de instaladores certificados para evitar riscos de incêndio e danos na estrutura.

Resumindo: os painéis são colocados numa estrutura de montagem e ligados por cabos a um inversor que converte a eletricidade de corrente contínua em corrente alternada, que entra na sua tomada através de uma ficha normal.

A quem se destinam as varandas solares?

"A principal razão para o sucesso dos sistemas solares de varanda é o facto de darem a oportunidade de utilizar a energia solar a pessoas que antes não a podiam utilizar", afirma um porta-voz do fabricante alemão Meyer Burger.

"A maior parte das pessoas não tem casa própria ou não pode instalar painéis solares no telhado devido à proteção do património, ao sombreamento ou a outras condições de construção do telhado. Para eles, a varanda solar é apelativa porque podem usar a energia solar para gerar a sua própria eletricidade e reduzir as suas contas de eletricidade".

A Alemanha foi um dos primeiros países a investir na tecnologia solar e é atualmente o país da Europa que produz mais eletricidade a partir da energia solar. Mas, tal como noutros países, os blocos de apartamentos chegaram tarde à festa.

"O sector das unidades de habitação múltipla na energia solar em telhados tem estado realmente fora do boom da energia solar, tem sido realmente negligenciado", diz Osenberg.

Osenberg atribui este facto aos desafios de conseguir que todos os proprietários de edifícios concordem com a energia solar no telhado, por exemplo, e às dificuldades em partilhar a eletricidade entre diferentes apartamentos.

"Com a energia solar nas varandas", no entanto, "de repente é muito, muito simples. Todas as pessoas que não tinham acesso à energia solar nos últimos 10 anos têm agora uma forma de o fazer".

Segundo Osenberg, esta "vaga" de novos proprietários de energia solar não se limita a beneficiar de eletricidade barata, mas tem também o poder de assumir o seu lugar na transição energética.

"A energia solar no telhado tem uma dinâmica que dá poder às pessoas que começam a ter um sistema solar, que começam a controlar o seu consumo de eletricidade, que começam a sentir-se como alguém que está na vanguarda da transição energética, alguém que apoia a transição energética e que já faz parte dela", afirma.

Como é que a Alemanha ajudou as pessoas a adotar a energia solar?

Na década de 2000,a Alemanha estava na vanguarda da energia solar nos telhados. O governo incentivou as pessoas a participarem, recompensando-as com tarifas de alimentação, por exemplo, dando um preço fixo por cada unidade de eletricidade enviada para a rede.

"Os clientes já tinham começado este boom e exigiam, com sucesso, uma burocracia simplificada por parte da política", segundo o porta-voz da Meyer Burger. "Medidas como a eliminação do IVA contribuíram para a popularidade do solar de varanda."

Moradores de blocos de apartamentos juntam-se para o boom solar - a partir das suas varandas. Meyer Burger

Também existem subsídios a nível regional, com uma oferta até 500 euros em Berlim (potencialmente metade do custo de um kit). A tecnologia paga-se a si própria ao fim de cerca de três anos, diz Osenberg. Assim, com uma vida útil de cerca de 20 anos, "é um investimento muito simples para os cidadãos".

De acordo com o registo de dados mestre do mercado, a Renânia do Norte-Vestefália tem atualmente o maior número de sistemas solares plug-in, com mais de 80.000, seguida da Baviera, com mais de 60.000, e da Baixa Saxónia, com mais de 50.000.

A dimensão dos sistemas solares de varanda também está a aumentar gradualmente, acrescenta Osenberg. O Governo alemão está agora a tentar permitir a instalação de até quatro painéis.

Porque é que os outros países estão a "perder" a energia solar nas varandas?

A UE afirmou que os Estados-Membros podem ajudar a adotar a energia solar nas varandas. Mas não é obrigatório e não foi adotado por todos os países.

A Bélgica, por exemplo, proibiu a instalação de dispositivos solares de tomada devido ao receio do impacto de sistemas não registados na rede eléctrica.

Os operadores de rede querem ter uma supervisão do fornecimento de eletricidade, uma vez que as mudanças súbitas podem levar a uma falha de energia. "Mas, na nossa opinião, isso não é realmente um problema", explica Osenberg, "porque a injeção do sistema de varanda é tão pequena que o impacto também seria bastante insignificante".

A Áustria, a França, a Itália, a Polónia e o Luxemburgo adoptaram uma posição encorajadora em relação à energia solar nas varandas. Em Espanha, os defensores das energias renováveis estão a tentar que o governo flexibilize as regras em breve.

O que deve ter em conta antes de comprar um sistema solar para varandas

A inovação no sector da energia solar é constante e as varandas não são exceção. Se se sentir tentado a juntar-se a nós, aqui estão algumas coisas a ter em conta.

O armazenamento em pequena escala é uma opção. Embora estes sistemas não tendam a produzir muita eletricidade em excesso, cada vez mais fabricantes estão a oferecer sistemas de armazenamento para energia solar específica para varandas. As baterias - que se encaixam entre os painéis e o inversor - são mais pequenas do que as dos telhados, mas continuam a ser úteis para as pessoas que trabalham durante o dia e que podem utilizar a energia armazenada à noite.

As aplicações podem ajudar a controlar o consumo de eletricidade. Alguns kits vêm com aplicações que lhe permitem ver quanta eletricidade o seu sistema fotovoltaico está a produzir e quanto da sua procura de energia é satisfeita. Estas aplicações estão alojadas em servidores seguros, para que a sua proteção digital não seja comprometida.

Certifique-se de que o seu kit é fabricado de forma sustentável. Para a Meyer Burger, isto significa que os painéis "não contêm chumbo ou outras substâncias tóxicas [como PFAS] e são produzidos sem trabalho forçado segundo normas sociais e éticas decentes".

Existem opções para alugar um sistema solar de varanda. E, claro, a vantagem deste sistema plug-in é que, se estiver a alugar um apartamento, pode levá-lo consigo quando se mudar.

Os sistemas de varanda ainda precisam de ser montados de forma segura. Embora encorajem uma abordagem "faça você mesmo", é preciso levar a instalação a sério, diz Osenberg. Os designs dos ganchos tornam-na simples, mas como os módulos pesam até 24 kg, podem causar danos graves se caírem do 10º andar.