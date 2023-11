Poderá este combustível natural ser a solução para a crise energética da Europa?

O hidrogénio tem sido apontado como o "combustível do futuro". Só emite calor e água quando arde, o que o torna uma alternativa apelativa aos combustíveis fósseis.

Mas a maior parte da produção de hidrogénio depende atualmente do gás ou do carvão, em processos que emitem muito CO2.

O hidrogénio "verde", produzido a partir de energias renováveis, constitui uma alternativa promissora, mas dispendiosa. E se houvesse uma forma de eliminar completamente estes processos de produção?

A Terra possui vastas reservas de hidrogénio natural que podem ser extraídas do solo.

Uma enorme descoberta do chamado hidrogénio "branco" em França, no início deste ano, suscitou o entusiasmo de que poderia tornar-se uma fonte de energia limpa, barata e renovável.

A Suíça juntou-se rapidamente à procura, encontrando hidrogénio natural no cantão dos Grisões na primavera. No verão, o país começou a sondar rochas no Valais para encontrar mais depósitos.

Poderá o hidrogénio branco ser a chave para uma energia segura e limpa, e porque é que só agora está a ser explorado?

O que é o hidrogénio branco?

O hidrogénio é o elemento químico mais abundante na Terra e existe naturalmente em tudo, desde a água às plantas.

No entanto, até recentemente, não se pensava que existissem quantidades significativas de hidrogénio gasoso na sua forma pura no interior da Terra.

Em 2012, foi feita uma descoberta acidental no Mali. Descobriu-se que um furo feito para um poço décadas antes emitia hidrogénio natural quase puro.

Desde então, os geólogos têm vindo a experimentar cada vez mais a extração de reservas deste elemento.

Ao contrário das reservas de combustíveis fósseis, que levam milhões de anos a formar-se, o hidrogénio natural ou "branco" é continuamente reabastecido.

Será o hidrogénio branco o futuro da energia segura e limpa?

Ainda não se sabe exatamente como se formam os depósitos de hidrogénio branco, nem se podem ser explorados comercialmente.

As empresas em fase de arranque e os cientistas estão a explorar esta possibilidade - com alguns resultados promissores.

"A Terra tem muitos locais onde coexistem as condições certas para produzir e acumular naturalmente hidrogénio, que pode depois ser extraído para uso social", disse Michael Webber, professor de recursos energéticos na Universidade do Texas, à Euronews Green.

"A boa notícia, é que ao deixar a terra fazer o trabalho por nós, esta fonte de hidrogénio é provavelmente muito mais limpa de produzir do que os métodos atuais, como a gaseificação do carvão ou eletrólise da água".

Embora seja provável que a maior parte do hidrogénio natural se encontre em locais inacessíveis ao largo da costa, foram descobertos depósitos na Austrália, Europa de Leste, França, Omã, Espanha e EUA, bem como no Mali, na África Ocidental.

Em maio, foi acidentalmente descoberto um grande depósito de hidrogénio natural na região da Lorena, em França.

Atualmente, fazem-se perfurações mais profundas para descobrir exatamente a quantidade de hidrogénio existente, mas estima-se que possa haver cerca de 46 milhões de toneladas - o equivalente a mais de metade da atual produção anual mundial de hidrogénio cinzento.

Entretanto, no nordeste de Espanha, a empresa de exploração Helios Aragón afirma ter localizado um reservatório com mais de um milhão de toneladas de hidrogénio, que pretende começar a perfurar em 2024.

Esta reserva é promissora como alternativa barata ao hidrogénio verde, que custa atualmente cerca de 5 euros por quilograma. O hidrogénio branco custa apenas 0,50 euros por quilograma, refere a agência noticiosa e de investigação Science.

Quais são os problemas da energia do hidrogénio?

O hidrogénio branco pode não ser uma solução milagrosa para a crise energética.

Alguns cientistas afirmam que a falta de dados sobre as fugas de hidrogénio e os potenciais danos que podem causar é um problema para a indústria emergente.

Se o hidrogénio se infiltrar na atmosfera, pode reduzir a concentração de moléculas que destroem os gases com efeito de estufa, contrariando os seus benefícios ambientais.

Com a falta de tecnologia para monitorizar as fugas de hidrogénio, este pode ser um grande ponto cego.

As fugas não são a única preocupação. O hidrogénio ocupa muito espaço sob a forma de gás e requer uma temperatura de -253°C para ser liquefeito, o que pode tornar o processo excessivamente caro.

Há também falta de condutas e de sistemas de distribuição para o hidrogénio. A indústria dos combustíveis fósseis espera que o hidrogénio possa eventualmente circular através das infraestruturas existentes, como os gasodutos. No entanto, os cientistas afirmam que o hidrogénio pode corroer os tubos de metal e provocar fissuras.

As moléculas de hidrogénio não só são muito mais pequenas e leves do que as do metano, o que as torna mais difíceis de conter, como são muito mais explosivas do que o gás natural, o que levanta preocupações de segurança.

De acordo com a Science, estas são algumas das razões pelas quais as bombas de calor e os veículos elétricos alimentados por baterias venceram as alternativas relacionadas no hidrogénio.

O combustível poderia ser mais adequado para veículos pesados que não podem facilmente utilizar baterias, como camiões, navios e aviões, bem como para a indústria siderúrgica e processos químicos como a produção de fertilizantes.