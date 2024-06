Os ativistas estão a apelar a um "Plano Marshall" para a energia solar antes da Conferência de Recuperação da Ucrânia, que se realiza em Berlim na próxima semana.

De acordo com um novo estudo, a Ucrânia poderia instalar cinco vezes mais capacidade de energia solar do que o plano atual do governo.

Os ativistas da Greenpeace apelam a que o país em apuros adote um "Plano Marshall de Energia Solar" - em referência ao programa financiado pelos EUA que ajudou a Europa a reconstruir-se após a Segunda Guerra Mundial.

O estudo encomendado à empresa de consultoria económica Berlin Economics é divulgado hoje, antes da Conferência de Recuperação da Ucrânia, que se realiza em Berlim na próxima semana.

"A resolução da crise energética deve estar no centro da Conferência de Recuperação da Ucrânia", afirma Andree Böhling, especialista em energia da Greenpeace. "A expansão rápida e maciça da energia solar através de um 'Plano Marshall de Energia Solar' deve desempenhar um papel central."

Porque é que a Ucrânia precisa de acelerar a sua energia solar?

A Rússia destruiu ou capturou mais de metade da produção de energia da Ucrânia desde o início da sua invasão em grande escala em 2022. As centrais elétricas têm sido particularmente visadas por ataques com mísseis e drones nos últimos meses.

"O resultado são apagões em todo o país, receios sobre o futuro fornecimento de energia às cidades ucranianas e, provavelmente, um inverno muito frio para milhões de ucranianos, se a Europa não agir rapidamente", disse Svitlana Romanko, fundadora e diretora do grupo de campanha Razom We Stand, à Euronews Green.

Metade das centrais hidroelétricas do país foram destruídas ou danificadas e quase metade dos reatores nucleares estão permanentemente desligados devido à ocupação da central nuclear de Zaporizhzhia.

"A energia solar é fundamental para reconstruir o aprovisionamento energético da Ucrânia porque pode ser utilizada de forma fácil, económica e rápida", explica Böhling. "As instalações solares descentralizadas são também muito menos vulneráveis aos ataques russos e podem fornecer rapidamente energia fiável a todas as comunidades e agregados familiares."

Que quantidade de energia solar deve a Ucrânia instalar?

Romanko afirma que a devastação russa na Ucrânia tem um "lado positivo", uma vez que oferece "a oportunidade de reconstruir a sua infraestrutura energética de uma forma mais inteligente e localizada, dando uma resposta assimétrica e inovadora às ameaças à segurança energética".

O "Plano Ucrânia", recentemente adotado pelo governo, prevê 0,7 gigawatts (GW) de capacidade solar adicional até 2027.

Mas, de acordo com o estudo encomendado pelo Greenpeace, a Ucrânia pode dar-se ao luxo de ser mais ambiciosa. A análise da Berlin Economics mostra que 3,6 GW nos próximos três anos é viável e economicamente vantajoso.

Até 2030, o estudo sugere que a capacidade total instalada de energia solar poderá aumentar para 14 GW, contra os actuais 5,6 GW.

O estudo define os passos a seguir para que a Ucrânia possa concretizar este futuro mais risonho - mas tudo depende do apoio internacional.

Como é que a Ucrânia pode aumentar a sua energia solar?

Há uma série de obstáculos à concretização do potencial solar da Ucrânia. A falta de incentivos para os investidores, a estabilidade insuficiente da rede e a escassez de mão de obra são três dos principais obstáculos apontados pela Greenpeace.

A ONG exige que os países parceiros ajudem, fornecendo empréstimos mais baratos através de ajuda financeira; mais conhecimentos técnicos e trabalhadores qualificados; e tecnologias de armazenamento de baterias.

Um relatório recente da Razom We Stand também chama a atenção para o facto de as leis atuais não definirem "produção descentralizada de eletricidade" e não regulamentarem os sistemas de armazenamento de energia ou os pequenos sistemas de distribuição. A simplificação do acesso à rede é essencial para que haja mais projetos seguros, afirma.

Os ativistas querem também que os países da UE invistam em novos projetos de interconexão com a Ucrânia e em projectos transfronteiriços que reforcem a segurança regional.

Poderá a Conferência de Recuperação da Ucrânia acelerar o percurso no domínio da energia solar?

"O aumento do apoio a projetos sustentáveis, descentralizados, energeticamente eficientes e de energias renováveis ajudará a tornar a Ucrânia no primeiro país do mundo reconstruído no pós-guerra com base nas energias renováveis, criando um precedente global para ações climáticas centradas nas infraestruturas", afirma Romanko.

A Conferência de Recuperação da Ucrânia, que se realizará em Berlim a 11 e 12 de junho, pela primeira vez num país da UE, constitui uma "oportunidade extraordinária" para ajudar a concretizar este futuro mais verde.

No entanto, a ativista está desapontada com o facto de os temas relacionados com a energia serem "pouco mencionados na agenda".

A conferência deste ano centra-se na recuperação, reconstrução e modernização em geral, analisando as dimensões empresarial, social, local e comunitária do regresso do país à melhor situação.