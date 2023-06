De Euronews Green

Após mais um ano recorde de produção, a energia solar global gerará eletricidade suficiente para 57% das necessidades da UE, em 2023.

As instalações de painéis solares subiram 49% em todo o mundo no ano passado, segundo um novo relatório.

O aumento para 118 biliões de watts (gigawatts ou GW) em painéis nos telhados foi suficiente para abastecer mais 36 milhões de casas em todo o mundo, de acordo com a solarpower Europe, associação liderada por membros do continente.

A energia solar em geral cresceu 45 por cento para atingir 1,2 trilhão de watts (terawatts ou TW) de energia, colocando o renovável em curso para gerar 1.612 horas de TW (TWh) de eletricidade durante 2023. Isso equivale a 57% da procura total de eletricidade da UE.

"O mundo percebeu que as crises dos combustíveis fósseis são as crises que nunca desaparecem", diz Aristotelis Chantavas, presidente da solarpower Europe.

"Mais do que nunca, as pessoas em todas as partes do mundo estão a voltar-se para a energia solar. Num ano definido pela crise energética e climática, a esperança na energia solar continua a brilhar."

O primeiro terawatt do mundo de capacidade solar instalada chegou em 2022 solarpower Europe

A energia solar quebrou o recorde anual de instalação pelo décimo ano conseutivo.

Levou 22 anos para o mundo alcançar uma frota solar de um terawatt; mas o relatório prevê que poderemos instalar 1 TW de energia solar anualmente até o final da década.

Onde estão os países com maior potencial solar?

Mais do que nunca, há países que são verdadeiros "contendores solares", mostra o relatório.

Em 2022, o número de grandes países solares - definidos como aqueles que instalam pelo menos 1 GW por ano - cresceu de 12 para 26. Até 2025, o relatório prevê que mais de 50 países venham a instalar mais de 1 GW de energia solar por ano.

12 dos pesos-pesados solares, são países europeus, liderados por Espanha, Alemanha, Polónia, Países Baixos e Itália.

O desenvolvimento solar da Polónia superou todas as expetativas. Isto deve-se principalmente a um aumento nos pequenos sistemas privados de paineis solares nos telhados, que permitem que os proprietários sejam recompensados por produzir e consumir energia.

Classificados pela quantidade de energia solar extra que instalaram no ano passado, estas são as 26 principais potências solares:

1. China

2. US

3. Índia

4. Brasil

5. Espanha

6. Alemanha

7. Japão

8. Polónia

9. Países Baixos

10. Austrália

11. Coreia do Sul

12. Itália

13. França

14. Taiwan

15. Chile

16. Dinamarca

17. Turquia

18. Grécia

19. África do Sul

20. Áustria

21. Reino Unido

22. México

23. Hungria

24. Paquistão

25. Israel

26. Suíça

O que está a impedir a revolução solar?

A energia solar é uma escolha óbvia na transição energética - mas não é assim tão simples. 20 dos 26 países solares significativos relatam problemas na rede como uma barreira fundamental para o seu desenvolvimento solar.

A capacidade limitada da rede e a falta de flexibilidade ou armazenamento em sistemas nacionais de eletricidade representam um risco crítico para a transição solar global, segundo o relatório.

"As redes e a flexibilidade são o gigante adormecido da transição energética - e o gigante está a acordar", diz Michael Schmela, diretor de Inteligência de Mercado da solarpower Europe.

"Estamos a instalar grandes quantidades de energia solar e precisamos ser capazes de usá-la quando precisarmos. Os governos de todo o mundo devem tornar a atualização das suas infraestruturas de eletricidade e armazenamento uma prioridade política."