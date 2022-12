Polónia aposta na energia solar

A Polónia deu início, este fim de semana, à construção de uma das maiores centrais fotovoltaicas do país, em Jeziórko, na comuna de Grębów.

Depois de completa, a central ocupará mais de 100 hectares, terá mais de 20.000 painéis solares e vai produzir cerca de 153 megawatts de potência.

Estima-se que a nova central de energia solar comece a produzir eletricidade no final de 2023.

O investimento faz parte da estratégia do Grupo Polaco de Energia. A empresa quer implementar, no país, uma rede de instalações fotovoltaicas com uma capacidade energética de 3 GigaWatts, até 2030.