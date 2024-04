O desafio da energia eólica na Grécia

Uma das principais energias renováveis, vista como "limpa" e ecológica, a energia eólica está longe de ser consensual: Reportagem de Euronews Witness na Grécia, um dos países onde mais tem crescido.

Sopram ventos novos na Grécia. A produção de energia renovável está a aumentar em grande escala. Os parques eólicos em terra estão a crescer em flecha e, nos próximos 20 anos, poderão ser instalados cerca de 12 gigawatts de energia eólica no mar. A Grécia tornar-se-á um exportador de energia? Antes de se tornar a porta de saída da energia verde da Europa, há alguns obstáculos a ultrapassar. O nosso repórter Hans von der Brelie faz uma análise do país para Euronews Witness.

Agios Georgios é um rochedo no Mar Mediterrâneo repleto de turbinas eólicas. 23 turbinas produzem eletricidade para mais de 40 mil famílias no continente. A Grécia tem planos ambiciosos: No ano passado, 153 centrais eólicas foram ligadas à rede em todo o país. Nas próximas duas décadas, poderão ser construídas mais 1150 turbinas gigantes nas ilhas gregas ou ao largo da costa.

Costas Ilias trabalha como diretor de operações na Terna Energy, uma empresa que participa no desafio offshore: "A nossa visão é tornar o offshore uma realidade e tentar assegurar a energia da Grécia sem quaisquer ameaças do exterior. Também, claro, reduzir as emissões de CO2. Perto da costa temos ventos fortes e temos de tirar partido disso, porque é como ter ouro", diz.

A Europa está atrasada na implementação da sua estratégia eólica. Um recente Plano de Ação para a Energia Eólica oferece apoio: as licenças devem ser emitidas mais rapidamente, o Banco Europeu de Investimento oferece garantias de crédito e existem muitas subvenções da UE disponíveis.

Como gerir o armazenamento?

A professora Vassiliki Kati coordena um laboratório de investigação na Universidade de Ioannina. O seu estudo sobre o ordenamento do território para parques eólicos suscitou algumas discussões. Os parques eólicos não devem ser implantados em paisagens naturais ou perto de pontos quentes de espécies endémicas: "Na Áustria, apenas 12% das centrais eólicas estão instaladas em zonas montanhosas, na Grécia são 92%. Isto demonstra a falta de planeamento espacial no nosso país", afirma Kati.

As energias renováveis necessitam de grandes capacidades de armazenamento e a Grécia está a construí-las. Mil pessoas trabalharão no projeto de energia hidroelétrica por bombagem de Amfilochia. Os excedentes de energia eólica são transformados em energia hidroelétrica. O projeto europeu de interesse comum PCI-3.24 é cofinanciado pelo mecanismo Connecting Europe, a ferramenta da UE para modernizar as infraestruturas. "A capacidade total instalada do nosso projeto é de 680 MW para produção e 730 MW para bombagem", diz Vangelis Vassis, da equipa de desenvolvimento do projeto, "enquanto a capacidade total de armazenamento é de aproximadamente 5 gigawatts-hora". Do orçamento total de 650 milhões de euros, a União Europeia concedeu 250 milhões. Há uma dúzia de projectos semelhantes em fase de preparação.

As energias renováveis são um desafio para a rede. Boas ligações elétricas são uma condição prévia para o transporte de eletricidade para os consumidores sempre que necessário. A Comissão Europeia estima que deverão ser investidos até 600 mil milhões de euros na modernização das redes europeias até ao final da presente década.

"A energia eólica offshore é um elemento muito novo no nosso plano nacional para a energia e o clima - e é por isso que todas estas energias renováveis não são necessárias para o consumo na Grécia", afirma Ioannis Margaris, vice-presidente do operador de rede grego IPTO. "A estratégia é que a Grécia se torne um exportador de energia verde para a Europa Central, através dos Balcãs ou de Itália, para poder exportar uma quantidade excedentária de energias renováveis que vamos instalar na Grécia. Foi por isso que propusemos recentemente um novo projeto entre a Grécia e a Alemanha que poderia passar pelo Mar Adriático", diz.

Margaris dá-nos uma visão global: "Há também interligações no sul: Temos interconexões planeadas com o Egito e com a Arábia Saudita. Devido à guerra russo-ucraniana, a Europa tem um interesse vital neste tipo de interconexões".