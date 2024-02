Milão volta a ser considerada uma das cidades mais poluídas do mundo

De Euronews

Milão ultrapassou significativamente os valores anuais de poluição em 2023.

PUBLICIDADE

A poluição atmosférica de Milão voltou a atingir níveis considerados nocivos para os seres humanos. Na terça-feira, Milão e toda a região da Lombardia adotaram novas medidas para reduzir o "insuportável" smog que cobre a cidade.

De acordo com a empresa privada suíça IQAir, especializada na proteção contra a poluição atmosférica, Milão foi classificada este fim de semana como a terceira cidade mais poluída do mundo, sendo ultrapassada apenas pela cidade de Chengdu, na China, e Dhaka, no Bangladesh.

Os níveis de poluição atmosférica, segundo dados da IQAir, excederam 13,8 vezes os níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), colocando Milão entre as três cidades mais poluídas do mundo.

O presidente da câmara de Milão, Giuseppe Sala, rejeitou as conclusões do relatório e questionou a veracidade da classificação. No entanto, Sala afirmou que a sua administração está empenhada em prosseguir com melhorias ambientais na região.

O indíce de qualidade do ar é, no entanto, um valor que está constantemente a mudar. Esta terça-feira, Milão registou um indíce de qualidade do ar de 158, elevando a classificação da cidade para sexto-lugar.