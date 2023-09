De Lauren Crosby Medlicott

A lista dos 50 melhores hotéis do mundo foi revelada, premiando hotéis em seis continentes pelas suas propriedades excepcionais e que definem o sector.

Com as férias de verão a chegar ao fim, a 50 Best compilou a lista dos 50 melhores hotéis do mundo em 2023.

Poderá ser uma lista a ter em conta quando planear a sua próxima escapadela de luxo.

Vinte e uma das propriedades galardoadas estão da Europa. O Passalacqua, uma luxuosa villa do século XVIII com vista para o Lago Como, em Itália, foi considerado o melhor hotel do mundo este ano.

A classificação é elaborada a partir dos votos de 580 especialistas internacionais da indústria hoteleira e de viagens, com um equilíbrio de 50/50 entre géneros.

Quase metade dos estabelecimentos galardoados situa-se na Europa

Londres solidificou a reputação de centro global de viagens com quatro hotéis - Claridge's (16.º), The Connaught (22.º), NoMad London (46.º) e The Savoy (47.º) - a figurarem na lista.

Dois outros hotéis do Reino Unido também estão na lista. O Gleneagles, na Escócia, ficou em 32º lugar, depois de também ter recebido o prémio Art of Hospitality - um reconhecimento especial pelas excelentes experiências em termos de restaurantes e refeições.

Gleneagles Hotel in Scotland came 32nd in the ranking. Gleneagles

O Newt, em Somerset, ficou em 37º lugar, tendo recebido o prémio adicional Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award, uma recompensa reservada aos hotéis da lista que cumprem todos os critérios de uma propriedade boutique.

Seis dos hotéis premiados estão localizados em França, quatro dos quais em Paris: Le Bristol (29º), La Réserve (31º), Cheval Blanc (34º) e Hôtel de Crillon (50º).

Os outros hotéis europeus premiados que completam a lista estão localizados em Espanha, Grécia e Itália.

Itália é o país do melhor hotel do mundo em 2023

O prémio de Melhor Hotel do Mundo 2023 foi atribuído ao Passalacqua, no Lago Como, em Itália.

Os 24 quartos do hotel estão distribuídos por três edifícios em sete hectares de jardins em socalcos perfeitamente cuidados, repletos de olivais, mimosas, rosas e magnólias.

The terrace at the number 1 ranking hotel on the list. Passalacqua

No interior da villa do século XVIII, anteriormente propriedade do compositor Vincenzo Bellini, o artesanato italiano é abundante.

Original frescoes and ceiling carvings are further embellished with gilded mirrors. Passalacqua

Os frescos originais e as esculturas do teto são embelezados com espelhos dourados, retratos do século XIX, mesas antigas lacadas e candelabros de Murano.

A comida é simples e descontraída, com os convidados a entrarem frequentemente na cozinha para uma conversa com o chefe, como se fosse a sua casa particular.

"Os nossos enormes parabéns ao Passalacqua por ter chegado ao primeiro lugar, apenas dois anos após a sua abertura", comentou Tim Brooke-Webb, Diretor-Geral do The World's 50 Best Hotels.

Um hotel de Hong Kong assegura o segundo lugar

O imponente Rosewood Hong Kong, situado na zona artística e de design de Victoria Dockside, com vistas deslumbrantes sobre o porto, ficou em segundo lugar na lista.

O hotel de 65 andares e 413 quartos inclui 11 restaurantes, um spa, uma piscina e um centro de fitness, e está decorado com uma opulência moderna e discreta.

The view from Rosewood Hong Kong, second on the top 50 list. Rosewood Hong Kong

A Ásia alberga outras 17 propriedades que foram nomeadas para o World's Best Hotels 2023, com o Four Seasons Bangkok, o The Upper House em Hong Kong e o Aman Tokyo também a figurarem na lista.

O melhor do Brasil está em São Paulo

O Brasil também tem um hotel na lista dos 50 melhores hoteis do mundo, o Rosewood São Paulo está no 27º lugar.