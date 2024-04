Biden apela à libertação de jornalistas no jantar dos correspondentes de imprensa

Num jantar para os meios de comunicação social em Washington, no sábado à noite, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aproveitou a oportunidade para apelar aos governos estrangeiros para que libertem os jornalistas detidos.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, usou o seu tempo no púlpito perante uma sala com 3.000 jornalistas e celebridades convidadas, no Washington Hilton, para apelar aos governos estrangeiros que libertem "imediatamente" os jornalistas detidos.

Os comentários foram feitos no sábado à noite, durante o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca.

"O jornalismo não é claramente um crime. Nem aqui, nem ali, nem em qualquer parte do mundo", disse Biden.

O presumível candidato democrata afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, deveria libertar o repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, que foi detido na Rússia a 29 de março de 2023 quando fazia o seu trabalho de jornalista, segundo o jornal.

Biden apelou então à libertação do repórter freelancer Austin Tice, que foi feito refém em 2012 na Síria. No ano passado, Biden afirmou "com certeza" que o veterano oficial do Corpo de Fuzileiros Navais estava a ser mantido pelo "regime sírio" - uma afirmação que Damasco nega fervorosamente.

Apelos em tom de humor

Joe Biden cumprimenta Colin Jost no Jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca AP Photo

O ambiente mudou, no entanto, quando o presidente em exercício também usou o seu discurso de 10 minutos para gozar consigo próprio e com o seu presumível candidato republicano, o antigo presidente dos EUA, Donald Trump.

"As eleições de 2024 estão a decorrer a todo o vapor. E sim, a idade é um problema. Sou um homem adulto a concorrer contra uma criança de seis anos", disse Biden.

"Trump está tão desesperado que começou a ler as Bíblias que está a vender. Depois chegou ao primeiro mandamento: 'não terás outros deuses diante de mim'. Foi então que a pousou e disse: "Este livro não é para mim".

Trump não esteve presente no jantar de sábado e nunca participou no banquete anual enquanto presidente. Em 2011, sentou-se na plateia e assistiu a um discurso do então Presidente Barack Obama sobre o estatuto de celebridade dos reality shows de Trump.

O sarcasmo de Obama foi tão escaldante que muitos observadores políticos associaram-no à decisão subsequente de Trump de se candidatar à presidência em 2016.

Jornalistas mortos em Gaza mencionados, meios de comunicação criticados

Manifestantes deitam-se na rua durante um protesto pró-palestiniano contra a guerra entre Israel e o Hamas no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. AP Photo

O discurso de Biden não fez qualquer menção à guerra em curso ou à crescente crise humanitária em Gaza.

Kelly O'Donnell, presidente da associação de correspondentes, mencionou brevemente os cerca de 100 jornalistas mortos na guerra de seis meses de Israel contra o Hamas em Gaza.

Mas centenas de manifestantes vestidos com lenços da resistência keffiyeh bloquearam a entrada para o jantar dos media para condenar a forma como a administração Biden tem lidado com a guerra, bem como a alegada falta de cobertura e deturpação por parte dos principais media.

A multidão gritava: "Meios de comunicação ocidentais, estamos a ver-vos, e todos os horrores que escondem", enquanto outros manifestantes se deitavam no pavimento, junto a maquetes de coletes à prova de bala com a insígnia da "imprensa".

A Federação Internacional dos Jornalistas (FIJ), principal associação mundial dos meios de comunicação social, afirma que 102 jornalistas palestinianos e trabalhadores dos meios de comunicação social foram mortos na guerra entre o Hamas e Israel, em curso desde 4 de abril.

"Desde o ataque inicial, a IFJ tem apelado à libertação de todos os reféns, à abertura de Gaza aos repórteres internacionais e a que Israel respeite o direito internacional que exige que os combatentes protejam os jornalistas", afirma a IFJ.