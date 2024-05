Israel obriga dezenas de milhares de pessoas a deixar Rafah

De Euronews com AP

A ofensiva terrestre limitada na cidade do sul da Faixa de Gaza está a obrigar dezenas de milhares de palestinianos a regressar ao norte do território, devastado pela guerra.

Israel ordenou novas evacuações na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, este sábado, forçando dezenas de milhares de pessoas a deslocarem-se. As forças israelitas preparam-se para expandir a operação terrestre em curso e estão também a deslocar-se para uma área no norte da Faixa de Gaza onde o Hamas se reagrupou.

Israel já evacuou o terço oriental de Rafah, empurrando a operação para os limites da área central, densamente povoada, embora a entrada de Israel na cidade tenha sido, até agora, inferior à invasão em grande escala que tinha sido planeada e que muitos temeram que viesse a ser concretizada, com a comunidade internacional a pressionar fortemente Israel para que não a realizasse.

Mais de 1,4 milhões de palestinianos - metade da população de Gaza - têm estado abrigados em Rafah, na maioria depois de terem fugido das ofensivas de Israel noutros locais.

Rafah é considerado o último refúgio na Faixa. As evacuações estão a forçar as pessoas a regressar ao norte do território, onde as áreas estão devastadas por anteriores ataques israelitas. As agências de ajuda humanitária estimam que 110.000 pessoas já o tinham feito antes da ordem de sábado, que acrescenta mais 40.000 a esse número. O Programa Alimentar Mundial alertou para o facto de que as reservas de alimentos para distribuir no sul de Gaza deverão esgotar-se no sábado.

Pelo menos 19 pessoas, incluindo oito mulheres e oito crianças, foram mortas durante a noite no centro da Faixa de Gaza em ataques que atingiram as áreas de Zawaida, Maghazi e Deir al Balah, de acordo com o Hospital dos Mártires de Al Aqsa em Deir al Balah e um jornalista da Associated Press que contou os corpos. Os bombardeamentos e as ofensivas terrestres de Israel em Gaza já mataram mais de 34 800 palestinianos, na maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, que não faz distinção entre civis e combatentes nos seus números.