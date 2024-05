Israel pode estar a violar direito internacional, diz relatório dos EUA

De Euronews com AP

Nunca a administração Biden tinha sido tão crítica para com Israel, ao dizer que o país pode estar a usar armas norte-americanas para quebrar o direito internacional. Biden promete não fornecer mais armas se "ofensiva total" em Rafah se confirmar.

A administração Biden foi mais dura do que nunca com Israel, ao dizer, num relatório entregue ao Congresso esta sexta-feira, que o uso de armas norte-americanas por parte de Israel, na guerra contra o Hamas que dura desde o dia 7 de outubro na Faixa de Gaza, pode ter violado o direito internacional. No entanto, o relatório deixa essa informação apenas como uma hipótese, dizendo que não foi possível estabelecer esse facto como uma certeza.

Este não deixa de ser, no entanto, o gesto mais crítico tido até agora por parte da administração norte-americana em relação ao velho aliado. O apoio norte-americano a Israel tem sido alvo de fortes críticas, tanto internas como externas.

Esta avaliação, a primeira do género, foi exigida pelos democratas no Congresso e surge após sete meses de ataques aéreos, combates terrestres e restrições de ajuda que custaram a vida a quase 35.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças.

Embora as autoridades americanas não tenham conseguido reunir todas as informações necessárias sobre ataques específicos, o relatório afirma que, dada a "dependência significativa" de Israel em relação às armas fabricadas nos EUA, é "razoável avaliar" que elas foram usadas pelas forças de segurança de Israel em casos "inconsistentes" com suas obrigações sob o direito internacional humanitário "ou com as melhores práticas para mitigar danos aos civis".

As forças armadas israelitas (FDI) têm a experiência, a tecnologia e os conhecimentos necessários para minimizar os danos causados aos civis, mas "os resultados no terreno, incluindo os elevados níveis de vítimas civis, levantam questões substanciais sobre se as FDI estão a utilizá-los eficazmente em todos os casos", afirma o relatório.

Os grupos internacionais de defesa dos direitos humanos e uma análise efetuada por um painel não oficial de antigos funcionários do Estado e militares, peritos académicos e outros apontaram mais de uma dúzia de ataques aéreos israelitas para os quais, segundo eles, havia provas credíveis de violações das leis da guerra e do direito humanitário. Os alvos incluíam comboios de ajuda, trabalhadores médicos, hospitais, jornalistas, escolas e centros de refugiados e outros locais que gozam de ampla proteção ao abrigo do direito internacional.

Lloyd Austin exige proteção dos civis

O Secretário da Defesa, Lloyd Austin, afirma que o que os EUA querem ver da parte de Israel é que "os civis que se encontram no campo de batalha sejam retirados do caminho do perigo" enquanto as forças armadas israelitas conduzem as suas operações.

Os comentários de Austin foram feitos na sexta-feira, durante uma visita a Fort Jackson, na Carolina do Sul.

O Presidente Joe Biden afirma que não fornecerá armas ofensivas que Israel possa utilizar para lançar um ataque total a Rafah, o último grande reduto do Hamas em Gaza, devido à preocupação com o bem-estar dos mais de um milhão de civis que aí se abrigam.

"É possível conduzir operações eficazes e proteger os civis? Sem dúvida que é possível", afirmou Austin. "Até à data, tem havido demasiadas vítimas civis. Gostaríamos de ver essa tendência mudar. É esse o nosso objetivo", disse.

É possível conduzir operações eficazes e proteger os civis? Sem dúvida que é possível. Lloyd Austin Secretário da Defesa dos EUA

Historicamente, os EUA têm fornecido enormes quantidades de ajuda militar a Israel. Esta ajuda foi acelerada na sequência do ataque do Hamas de 7 de outubro, que matou cerca de 1200 pessoas em Israel e levou à captura de cerca de 250 por militantes.

Os comentários de Biden e a sua decisão, na semana passada, de suspender o envio de bombas pesadas para Israel são as manifestações mais marcantes da crescente distância entre a sua administração e o governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Ofensiva total" em Rafah suspensa por enquanto

As pessoas em Rafah preparam a saída da cidade, alvo de um ataque iminente por parte de Israel.

Cerca de 110.000 pessoas fugiram da cidade do sul da Faixa de Gaza, à medida que os combates entre as tropas israelitas e os militantes palestinianos nos arredores da cidade tornam inacessíveis os pontos de passagem de ajuda e as reservas de alimentos e de combustível se tornam extremamente baixas, segundo um funcionário da ONU.

Os planos de Israel para uma "ofensiva total" em Rafah parecem estar, por enquanto, suspensos, com os Estados Unidos a oporem-se profundamente e a intensificarem a pressão, ameaçando reter armas.

Mas mesmo a incursão mais limitada lançada no início desta semana ameaça exacerbar a catástrofe humanitária de Gaza.

Mais de um milhão de palestinianos fugiram para Rafah para escapar aos combates noutros locais, muitos dos quais se encontram em abrigos geridos pela ONU ou em campos de tendas esquálidos.

A cidade, situada na fronteira com o Egipto, é também um centro crucial para a entrada de alimentos, medicamentos, combustível e outros bens.