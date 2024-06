Eleições francesas: a perspetiva de Roma sobre a ascensão da extrema-direita

Perguntámos aos italianos e aos franceses que vivem na capital italiana qual a sua opinião sobre o "efeito Meloni" na política francesa.

De acordo com uma sondagem recente realizada pela SWG e publicada pelo noticiário da televisão italiana Tgla7, os italianos consideram que o presidente francês Emmanuel Macron agiu corretamente ao convocar eleições antecipadas na sequência da votação na UE. Apenas uma pequena minoria, 20%, se diz preocupada com a ascensão da extrema-direita ao poder em França.

No entanto, quando se fala com os italianos nas ruas de Roma, o cenário é um pouco diferente. Algumas das pessoas com quem nos encontrámos manifestaram a sua preocupação com a viragem da Europa à direita, na sequência das eleições europeias, sendo a França um exemplo disso. No entanto, todas as diferentes perspetivas sobre o assunto têm uma coisa em comum: as comparações entre o que aconteceu em França e a Itália de Giorgia Meloni são inevitáveis.

Quando perguntámos a um especialista sobre o impacto do "efeito Meloni" ou, como lhe chamam em Itália, a "Melonizzazione" na política francesa, a resposta foi clara: "Os partidos de direita podem seguir o exemplo de Meloni". Antonio Villafranca, vice-presidente para investitação no Instituto ISPI, disse à Euronews que, apesar de continuar a ser um partido de direita, o partido dela não é eurocético".

Resta saber se Meloni pode ou não servir de exemplo a outras forças políticas de direita que pretendem tornar-se mais moderadas, incluindo o Rassemblement National (RN) de Le Pen. Nos últimos meses, Meloni e Le Pen têm-se desentendido numa série de questões. Meloni proclamou-se "pró-Ucrânia" e "pró-NATO", algo que tornaria difícil encontrar um denominador comum com os membros do grupo político ID a que pertence o RN de Le Pen.

No que diz respeito a Macron, "penso que é evidente que o enfraquecimento do Presidente francês é visto de forma positiva pelo Governo italiano", disse Villafranca. As tensões entre Macron e Meloni foram claramente demonstradas na cimeira do G7 que teve lugar em Puglia. Por um lado, o Presidente francês expressou o seu desapontamento com a posição da declaração final sobre o aborto; por outro lado, a primeira-ministra italiana esclareceu que "essa controvérsia não existiu na cimeira".

Os franceses que vivem em Itália viram o seu país mudar a partir do estrangeiro, mas a lição italiana teve um impacto positivo na sua perspetiva sobre os últimos acontecimentos. Julien, que vive em Roma há 8 anos, está preocupado com o que pode acontecer, mas sente-se tranquilizado pelo facto de algumas das promessas iniciais de Meloni nunca terem sido cumpridas. "Ela continuou a trabalhar bem com as instituições europeias", disse ele, "por isso, mesmo que o Rassemblement National suba ao poder em França, espero que seja equilibrado ao lidar com algumas das suas propostas mais extremas".

As gerações mais jovens que vivem no estrangeiro sentem-se mais afectadas. A decisão de Macron de convocar eleições antecipadas fez com que alguns deles pensassem em regressar a França e envolver-se na política. Sarah Hannah, que trabalha no Instituto Cultural Francês em Roma, diz-nos que está impressionada com a atenção com que a Itália está a seguir as eleições. "Fiquei surpreendida porque acho que em França se fala menos da política italiana do que aqui se fala da política francesa", disse à Euronews.

Acima de tudo, a estabilidade política é uma novidade em Itália, como salientam os especialistas e, por uma vez, não são os italianos que têm de se preocupar com eleições antecipadas. É por isso que todos os olhos estão postos em França, para saber o que vai acontecer depois das eleições, tanto no país como na Europa.