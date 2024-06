De Isabelle Repiton

Para além do seu trabalho, os agricultores que encontrámos partilham o sentimento de uma grande parte do mundo rural de que foram "esquecidos" e "abandonados" pelos políticos e pelas autoridades.

Embora a extrema-direita tenha obtido uma larga maioria nas zonas rurais francesas nas eleições europeias de 9 de junho, os agricultores franceses não foram os seus principais apoiantes. Alguns sentem-se tentados por este voto, mas outros duvidam da capacidade do Rassemblement National (RN) para os defender. E a ajuda europeia, embora depreciada, é essencial para a sua sobrevivência.

À entrada de Braslou, uma aldeia de 315 habitantes no sul de Touraine, a placa que indica o nome da comuna continua de pernas para o ar desde a revolta dos agricultores nos campos franceses e europeus, no início deste ano. Uma forma de mostrar que "estamos a andar de cabeça para baixo", explica um dos que participaram nesta "reviravolta " aqui e nas aldeias vizinhas.

Mathieu é um produtor de cereais que substituiu o pai à frente de uma exploração agrícola bastante grande, com 270 hectares. É um dos cerca de dez agricultores da comuna e gere também uma empresa de máquinas agrícolas que trabalha para outras explorações. É membro do sindicato dos Jovens Agricultores (JA), próximo da FNSEA, que é maioritária. Politicamente, identifica-se com o Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen e Jordan Bardella.

Votou na extrema-direita a 9 de junho. Lamenta que nem todos os agricultores europeus estejam sujeitos às mesmas normas, que certos produtos químicos proibidos em França sejam autorizados em Espanha e que as aves de capoeira ucranianas, sujeitas a poucos controlos, tenham invadido o mercado francês: "Não sou contra as importações, desde que o comércio seja justo e a rotulagem transparente", insiste.

Uma deputada da linha Macron apreciada pela sua capacidade de escuta

No domingo, 30 de junho, o agricultor não exclui a possibilidade de votar a favor da recondução de Fabienne Colboc, deputada do partido de Emmanuel Macron. Ela é "acessível, está frequentemente no terreno, é muito ativa e ouve" o pequeno grupo de trabalho formado com cerca de vinte outros agricultores para acompanhar as medidas prometidas por Emmanuel Macron e o seu governo após a crise do inverno.

Colboc recebeu-os em Paris, no seu gabinete de deputada, e acompanhou-os numa visita às cantinas escolares, cujo abastecimento é objeto de debate. Mas a decisão de Emmanuel Macron de dissolver a Assembleia Nacional interrompeu todos os trabalhos em curso. Espera retomá-los após o período eleitoral.

Embora se afirme contra o "macronismo", qualifica: "Se voto pelas minhas ideias, voto RN. Mas se quero defender a minha profissão, voto a favor. O atual governo seguiu as nossas exigências". Por outro lado, duvida da capacidade do candidato da RN, que não conhece, para ouvir e defender os agricultores.

Mathieu não esquece que o grupo Identidade e Democracia (ID), ao qual pertence o RN no Parlamento Europeu, votou a favor dos acordos de comércio livre com a Nova Zelândia. Os 15 eurodeputados franceses do RN votaram contra, mas isso criou dúvidas.

Além disso, o candidato local do RN não organiza qualquer reunião pública na região e o programa agrícola do RN quase não é mencionado. " Votamos em alguém com quem nos sentimos próximos, com quem podemos falar", explica.

Nas eleições europeias, em todas as zonas rurais de França, o Rassemblement National (RN) aproximou-se dos 40%, mais de 8 pontos percentuais do que no conjunto do país. Em Braslou, o RN obteve 25,4% dos votos a 9 de junho e o partido liderado pela sobrinha de Marine Le Pen, Marion Maréchal, 7,5%. Ou seja, 32,9% para a extrema-direita, um pouco menos do que a média nacional (36,8%).

A Europa, um mal necessário

O voto rural não é o voto agrícola. E o peso dos agricultores na população está a diminuir constantemente. Historicamente, a maioria dos agricultores vota na direita tradicional e não na extrema-direita. Nas eleições europeias, deram 26% dos seus votos à RN, menos do que o conjunto da população francesa.

Em Braslou, Sylvain, que cultiva cereais biológicos em 150 hectares desde 2012, não foi às urnas a 9 de junho, como 49% dos eleitores franceses. O clima desastroso da primavera não lhe deu tempo. Teve de semear para recuperar o atraso. Para as eleições legislativas, não tem a certeza de nada.

Admite que, sem a ajuda europeia, teria de abandonar a atividade agrícola. Mas se "os preços reflectissem os nossos custos de produção, não precisaríamos desta ajuda. Temos de poder viver do nosso comércio. Quero defender o meu rendimento".

Um agricultor biológico, mas não um ecologista

Um pouco mais à frente, Magali e o marido, agricultores biológicos há três gerações, tentam manter uma produção diversificada em 137 hectares: cereais (trigo, linho, girassol, espelta, painço, etc.), suínos em semi-liberdade, gado jovem, etc., alguns dos quais vendem diretamente. Empregam duas pessoas.

Magali concorda que o rendimento agrícola foi o verdadeiro problema durante a crise do início do ano. "A PAC europeia é apenas uma compensação pelo facto de estarmos a vender com prejuízo. E a França está a acrescentar restrições, como o sobrevoo por satélite das culturas biológicas para as controlar. É necessário um smartphone de última geração para se ligar a uma aplicação específica. Emmanuel Macron acredita que a tecnologia digital vai salvar a agricultura", protesta. Está convencida de que a agricultura tradicional convencional, baseada em fertilizantes químicos, acabará por desaparecer por si própria.

Os "esquecidos" das zonas rurais

Sem dizer em quem vai votar, exclui a hipótese de votar nos ecologistas, demasiado dogmáticos a seu ver - quando se opõem à lavoura, por exemplo. Para ela, "o medo da RN não é o caminho a seguir" .

Para além do seu trabalho, os agricultores que encontrámos partilham o sentimento de uma grande parte do mundo rural de terem sido "esquecidos", "abandonados" pelos políticos e pelas autoridades. Deserção dos serviços públicos, prestações sociais inacessíveis devido a rendimentos ainda acima do mínimo... E têm medo da insegurança e da imigração que só conhecem através da televisão.