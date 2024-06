Eleições europeias: será que a onda de extrema-direita vai pressionar o sector das energias renováveis?

De Tina Teng

O aumento do poder das fações de extrema-direita no Parlamento Europeu pode colocar o sector das energias renováveis sob uma pressão significativa. As principais ações francesas no domínio das energias verdes já caíram no contexto da agitação eleitoral.

Na segunda-feira, as bolsas francesas foram afetadas pelo apelo de Emmanuel Macron para a realização de eleições antecipadas, na sequência da derrota contundente e da vitória do partido de extrema-direita, Rassemblement National (NR), nas eleições parlamentares da UE. O índice de referência CAC 40 caiu 1,4% na sequência da notícia, com as principais ações do sector das energias renováveis, como a Engie SA, a Voltalia SA e a Neoen SA, a caírem entre 1% e 5%.

Os partidos de extrema-direita aumentam o seu poder com a insatisfação do público

Com os partidos de extrema-direita a ganharem um poder notável nas eleições da UE, certas indústrias, como as empresas de energias renováveis, poderão ser significativamente afetadas por uma potencial mudança de política. Muitos destes grupos de extrema-direita consideram a transição para as energias verdes uma ambição excessiva da União Europeia. Argumentam que os regulamentos sobre o clima contribuem para o aumento da inflação e agravam o custo de vida.

Os grupos de extrema-direita argumentam ainda que as atuais políticas verdes impõem encargos financeiros significativos aos cidadãos e às indústrias, atribuindo o aumento da inflação e os elevados custos das empresas ao cumprimento dos objetivos de emissões. O descontentamento das empresas e dos agregados familiares tem servido de alavanca aos partidos de extrema-direita, reforçando o seu apelo populista e conduzindo a um notável aumento do apoio público. A presença crescente de partidos de extrema-direita no Parlamento Europeu irá provavelmente abrandar a aplicação do Pacto Ecológico ao intervir nos processos de decisão política.

Risco de redução do investimento em energias renováveis

O sector das energias renováveis viveu um ano difícil em 2023 devido à inflação significativa e ao aumento das taxas de juro. Ao contrário das empresas de combustíveis fósseis, que beneficiaram do aumento do preço do petróleo induzido pela guerra, as empresas centradas nas energias verdes enfrentaram dificuldades. Estas empresas dependem frequentemente de elevadas despesas de capital, o que as torna particularmente vulneráveis a taxas de juro e inflação elevadas.

Muitas empresas de energias renováveis dependem de subsídios governamentais através de leilões de energias renováveis. No entanto, estes leilões sofreram com os baixos preços máximos, o que resultou na atribuição mal sucedida de projetos em 2023.

Os partidos de extrema-direita manifestaram a sua preocupação com o facto de a transição ecológica reduzir a competitividade da Europa em relação às principais economias, nomeadamente os EUA e a China. A sua influência nas políticas poderia significar menos investimento no sector das energias renováveis, que exige um apoio governamental contínuo e a atribuição de fundos.

De acordo com um relatório do Banco Central Europeu, "a Comissão Europeia estimou que será necessário um investimento adicional de 620 mil milhões de euros por ano entre 2023 e 2030". Este montante representa aproximadamente 3,7% do PIB da UE em 2023.

Por outro lado, a diluição da regulamentação ecológica poderá beneficiar os produtores de combustíveis fósseis, como a TotalEnergies, ao reduzir os custos da transição ecológica e ao diminuir as normas obrigatórias de eficiência energética.

Recuperação das acções de energias renováveis

O Índice Europeu de Preços das Energias Renováveis registou uma queda de 24% em relação ao ano anterior e uma descida de 16% no acumulado do ano, enquanto o Índice Euro Stoxx 600 subiu 13% em relação ao ano passado e 9% este ano.

No entanto, algumas ações de energias renováveis registaram uma forte recuperação desde março.

As ações da empresa espanhola de serviços públicos Iberdrola subiram 11%, as ações da empresa finlandesa de energia subiram 17% e as ações da empresa dinamarquesa de energias renováveis Orsted aumentaram 14% nos últimos três meses.

A recente recuperação deste sector foi reforçada pelas expectativas de redução das taxas dos bancos centrais e pelos resultados positivos do primeiro trimestre. Este ressurgimento assinala uma confiança renovada dos investidores e sugere que, apesar dos desafios recentes, as perspectivas a longo prazo para as energias renováveis continuam a ser promissoras, em particular com o potencial de políticas monetárias favoráveis e a continuação de um desempenho financeiro positivo.

O sector das energias renováveis é essencialmente impulsionado pelo ambiente macroeconómico e não pela influência política. Embora o crescente poder da extrema-direita possa exercer pressão sobre este sector devido a resultados surpreendentes nas eleições, é pouco provável que altere a tendência global a longo prazo. A resiliência das energias renováveis face às mudanças políticas sublinha a sua importância como solução sustentável para o futuro, prevendo-se um crescimento contínuo à medida que as preocupações ambientais e os avanços tecnológicos impulsionam a transição para fontes de energia mais limpas.