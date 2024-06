Da prisão para o Parlamento Europeu: Quem são os eurodeputados atrás das grades?

Os recém-eleitos Ilaria Salis e Fredi Beleri podem vir a revelar-se um espinho para a Hungria e a Albânia, uma vez que as acusações de que são alvo, supostamente políticas, levantam questões sobre o Estado de direito.

A lista de 720 eurodeputados eleitos esta semana inclui dois que podem estar a festejar mais do que a maioria - uma vez que se encontram atualmente detidos por alegadas atividades criminosas.

Ilaria Salis, do partido italiano Esquerda, e Fredi Beleri, candidato do partido grego de centro-direita Nova Democracia, vão em breve ocupar lugares em Bruxelas e Estrasburgo.

Ambos parecem estar destinados a ser um espinho nos países onde foram presos, com a Hungria e a Albânia a enfrentarem questões importantes sobre a independência judicial.

"Estamos muito contentes com a eleição", disse o pai de Salis, Roberto, à Euronews. "Espero que ela seja libertada o mais depressa possível".

Ilaria foi detida na Hungria há pouco mais de um ano e continua a aguardar julgamento por alegadamente ter agredido extremistas neonazis, o que nega.

Após ter sido eleita, está agora prestes a ser libertada, ao abrigo das regras que concedem aos eurodeputados imunidade de processos judiciais noutros Estados-membros da UE.

Na prática, os trâmites burocráticos para garantir a sua liberdade poderão demorar quatro a cinco semanas e, de acordo com o pai, a jovem poderá precisar de tempo para recuperar da sua provação, o que poderá comprometer a sua capacidade de participar na abertura do novo mandato de cinco anos.

Condições difíceis

Apesar de ter passado a estar em prisão domiciliária a 23 de maio, as suas condições têm sido "muito duras", acrescentou o pai. Este considera que a detenção da ativista antifascista - num Estado-Membro da UE que tem vindo a assumir uma orientação claramente autoritária e de direita - é uma "ação totalmente política".

Esta acusação de parcialidade judicial reflete-se no caso de Beleri, um cidadão grego condenado por compra de votos depois de ter sido eleito presidente da câmara de Himara, no sul da Albânia.

"É uma detenção política e não há provas, não há provas de nenhum crime", disse Marin Suli, secretário-geral do partido albanês de Beleri, à Euronews. "O Estado de direito não existe, é o Estado de Edi Rama", acrescentou Suli, referindo-se ao primeiro-ministro socialista da Albânia.

Beleri não será automaticamente libertado, uma vez que a Albânia não faz parte da UE, mas Suli espera que possa começar a frequentar as sessões depois de a sua sentença de dois anos expirar em setembro.

Beleri negou e recorreu das acusações. Suli diz que, se necessário, recorrerá ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Conversações bloqueadas

O caso de Beleri foi aceite por vários eurodeputados. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, ameaçou bloquear as negociações de adesão da Albânia à UE até que a questão fosse resolvida, antes de incluir Beleri na lista do partido Nova Democracia.

Numa publicação no Facebook, na segunda-feira, Beleri saudou a sua vitória como parte da "batalha pela democracia" e pelos "valores europeus".

"A luz vence sempre a escuridão. O poder da democracia pode varrer qualquer golpe de Estado", afirmou. "Trabalharei arduamente para ser útil ao meu partido, à Nova Democracia e, acima de tudo, à nossa pátria".

As regras da UE destinam-se a proteger os deputados europeus da perseguição política - mas os legisladores não estão totalmente imunes à justiça.

Podem ser detidos se forem apanhados em flagrante - como as autoridades belgas dizem que aconteceu com Eva Kaili, apesar de esta ter negado ter cometido qualquer irregularidade no escândalo de dinheiro em troca de influência conhecido como Qatargate.

O Parlamento Europeu também pode decidir levantar a imunidade de um deputado, como foi o caso do grego Ioannis Lagos, depois de o seu partido de extrema-direita Aurora Dourada ter sido considerado uma organização criminosa.

Tecnicamente, os eurodeputados podem continuar a exercer as suas funções mesmo depois de serem condenados ou presos, mas nem sempre é fácil fazer o seu trabalho.

Enquanto esteve presa, Salis só podia dar uma hora de entrevista por mês e não podia fazer uma campanha convencional.

Depois das eleições, Beleri teve de assistir a uma primeira reunião dos eurodeputados da Nova Democracia através de videoconferência, depois de ter obtido uma autorização especial das autoridades albanesas anticorrupção, informou a Euronews Albânia.