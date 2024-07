Quanto é que os eurodeputados recebem?

Ajudas de custo e paraquedas dourados: analisamos as regalias que os legisladores recém-eleitos podem esperar.

Os eurodeputados estão a reunir-se em Estrasburgo para a sua primeira sessão solene desde as eleições europeias de junho.

Desde salários a subsídios e paraquedas dourados, os deputados ao Parlamento Europeu podem contar com benefícios consideráveis enquanto exercem o seu mandato de legisladores da UE e mesmo depois de o abandonarem.

Eis uma lista das principais regalias inerentes ao facto de se ser deputado ao Parlamento Europeu.

Salário

Todos os deputados ao Parlamento Europeu têm o mesmo salário bruto, independentemente do seu estatuto ou serviço.

Recebem 10.337 euros por mês, ou seja, 8.090 euros depois das deduções especiais da UE. A maior parte dos deputados ao Parlamento Europeu também tem de pagar impostos nacionais adicionais, embora isso varie consoante o país de onde são oriundos.

Estes são os valores a partir de 1 de janeiro de 2024, atualizados todos os anos em função da inflação.

A comparação é favorável em relação aos legisladores nacionais. Em abril de 2024, os deputados britânicos auferiam um salário mensal bruto de cerca de 7.600 libras (9.019 euros) por mês; em França, é de cerca de 7.637 euros.

E é definitivamente mais do que o salário que o trabalhador comum típico da UE pode esperar, que, segundo o Eurostat, é de 2.944 euros por mês.

Despesas gerais

Os deputados ao Parlamento Europeu recebem um subsídio mensal de despesas de 4 950 euros para gerir as despesas de escritório no seu círculo eleitoral, como a renda e os consumíveis informáticos. (Os gabinetes em Bruxelas e Estrasburgo são fornecidos pelo Parlamento).

Este subsídio é muito controverso, porque pode ser depositado diretamente nas contas bancárias pessoais dos deputados. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com as despesas de viagem, os deputados não são obrigados a justificar ou apresentar faturas, nem a revelar a forma como o dinheiro foi gasto.

As controvérsias sobre as despesas têm ocasionalmente chegado aos tribunais da UE. Ioannis Lagos, eurodeputado do partido de extrema-direita Aurora Dourada, foi condenado por pertencer a uma organização criminosa em 2020.

No período de sete meses entre a condenação e a decisão do Parlamento de levantar a sua imunidade, Lagos teve acesso a mais de 100.000 euros em fundos públicos - e os ativistas argumentaram que ele pode ter tentado usar as despesas de viagem financiadas pelos contribuintes para escapar à justiça.

Subsídio diário

Para além do seu salário, os deputados europeus também são pagos só por aparecerem.

Os eurodeputados podem pedir um subsídio fixo de 350 euros por dia, destinado a cobrir as despesas de alojamento, alimentação e outros custos enquanto estiverem em Bruxelas ou Estrasburgo - mas isso não cobre os fins-de-semana, nem os dias em que não estão sentados.

Há apenas um senão: Os deputados têm de assinar um registo para confirmar a sua presença e, para receberem o montante total, têm também de votar. Se os deputados faltarem a mais de metade das votações nominais durante uma sessão plenária, o seu subsídio é reduzido para apenas 175 euros por dia.

De acordo com o calendário do Parlamento, há eventos políticos, em comissão ou em sessão plenária durante cerca de 150 dias por ano, o que faz com que o valor médio do subsídio seja de cerca de 4.400 euros por mês.

Trabalhos paralelos

Se isso não for suficiente para sobreviver, os eurodeputados também podem ter empregos paralelos - e cerca de dois terços deles têm-nos, de acordo com um estudo sobre o último Parlamento Europeu realizado pela Transparency International.

Nem sempre são pagos pelos seus esforços extra, mas os eurodeputados arrecadaram coletivamente 8,6 milhões de euros por ano com esses trabalhos, o que significa que o eurodeputado médio ganhou 12.000 euros extra por ano com outros trabalhos, segundo o grupo de pressão.

Em muitos casos, os ganhos externos excedem o salário base de um eurodeputado, por vezes provenientes de empresas que também fazem lóbi em questões políticas da UE, afirmou a Transparência Internacional.

Paraquedas dourado

Os eurodeputados continuam a receber um subsídio mesmo depois de deixarem o cargo - por exemplo, se não forem reeleitos ou se se demitirem para aceitar um emprego no setor privado.

O valor do subsídio é igual ao do salário mensal e os deputados continuam a recebê-lo durante um período de transição que depende do tempo de serviço.

Assim, um deputado que tenha cumprido cinco mandatos completos pode receber um paraquedas dourado no valor total de 248.000 euros, durante dois anos.

Os deputados ao Parlamento Europeu também têm direito a uma pensão aos 63 anos. O valor da pensão pode atingir 70% do seu salário, sendo acrescido de 3,5% do salário por cada ano de serviço.

Milhares de euros em despesas de deslocação

Os deputados ao Parlamento Europeu são reembolsados pelas despesas de deslocação para e do próprio Parlamento Europeu.

Isto inclui viagens de avião em classe executiva, comboio em primeira classe ou reembolsos de viagens de carro. Um deputado ao Parlamento Europeu que se desloque de carro de Toulouse a Estrasburgo, por exemplo, pode pedir o reembolso de 580 euros por viagem.

Se visitarem outros países da UE fora das reuniões oficiais do Parlamento, também podem solicitar o reembolso de um máximo de 4.886 euros por ano para viagens e alojamento.

Quando se deslocam a Bruxelas ou a Estrasburgo, os deputados têm acesso à frota de veículos do Parlamento Europeu para as suas deslocações oficiais.

Orçamento para o pessoal

A maioria dos deputados ao Parlamento Europeu pode também contratar três ou quatro assistentes, que ajudam no trabalho administrativo e político.

Os deputados dispõem de uma dotação orçamental mensal de 29.557 euros para pagar os salários dos seus assistentes, os benefícios e outros custos associados.

Os deputados são livres de escolher os seus próprios colaboradores, mas estão proibidos de contratar familiares próximos.