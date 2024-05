O declínio da energia proveniente de combustíveis fósseis é agora "inevitável", afirmam autores do relatório.

Mais de 30% da energia mundial é atualmente produzida a partir de fontes renováveis e a União Europeia está muito à frente desta média global, segundo um novo relatório.

O grupo de reflexão sobre energia Ember concluiu que o grande crescimento da energia eólica e solar contribuiu para que a produção mundial de eletricidade ultrapassasse este marco em 2023.

O relatório abrange 80 países que representam 92% da procura mundial de energia e dados históricos de 215 outros países. Os autores do estudo afirmam que este rápido crescimento conduziu o mundo a um ponto de viragem crucial, em que a produção de eletricidade a partir de combustíveis fósseis começa a diminuir.

As fontes de energia limpas já ajudaram a abrandar o crescimento dos combustíveis fósseis em quase dois terços nos últimos 10 anos.

"O futuro das energias renováveis já chegou", afirma Dave Jones, diretor de conhecimentos globais da Ember. "A energia solar, em particular, está a acelerar mais rapidamente do que se pensava ser possível."

A energia solar foi o principal fornecedor de eletricidade do mundo no ano passado, fornecendo duas vezes mais energia nova do que o carvão e mantendo o seu estatuto de fonte de energia de crescimento mais rápido pelo 19.º ano consecutivo.

Como é que a UE está à frente da média mundial?

A UE está muito à frente da média mundial, produzindo 44% da sua energia a partir de fontes renováveis. A expansão da energia solar e eólica está a acontecer muito mais rapidamente do que no resto do mundo, contribuindo o bloco para 17% do crescimento global em 2023.

De acordo com o relatório, a Grécia é o segundo país do mundo com maior percentagem de energia solar no seu cabaz energético, com 19%, seguida da Hungria (18%) e dos Países Baixos (17%). O Chile ficou em primeiro lugar, com quase 20%.

Sarah Brown, diretora do programa europeu da Ember, afirma que a UE está na vanguarda devido à "adoção e ação precoces". O Pacto Ecológico Europeu tem sido fundamental na definição de objectivos, na criação de políticas e na garantia de investimentos, acrescenta.

"É óbvio que a adoção antecipada tem como objetivo a descarbonização do setor da energia e a melhor forma de o fazer é através da energia eólica e solar", explica Brown.

"Também temos a invasão da Ucrânia, que aumentou o sentimento de urgência em relação à transição para a energia limpa e ao abandono da dependência dos combustíveis fósseis - não só do carvão, mas também do gás, em especial da Rússia. Isso foi um grande impulso para acelerar a transição em toda a UE".

Wind turbines turn behind a solar farm in Rapshagen, Germany. AP Photo/Michael Sohn, File

Depois, em 2022, a REPowerEU viu pacotes para impulsionar a implementação da energia eólica e solar. Foram criados planos para ajudar os Estados-Membros a atingir as metas de energia renovável e implementar tecnologias à escala nacional.

Nos últimos anos, a procura de energia diminuiu devido à crise energética, à crise do custo de vida e ao clima ameno. Também se falou muito sobre o carvão para colmatar a lacuna quando a procura voltasse a aumentar com a eletrificação crescente.

Mas Brown afirma que, no final do ano passado e no início deste ano, a procura estabilizou.

"Não se pode ignorar que houve um certo impacto da procura na diminuição da utilização de combustíveis fósseis, mas também houve um papel significativo da energia eólica e solar na sua substituição".

De um modo geral, a UE está "no bom caminho" para atingir o seu objetivo de fazer com que as fontes renováveis representem 72% da produção de energia até 2030.

Estará o mundo a ultrapassar o pico da produção de energia a partir de combustíveis fósseis?

De acordo com o relatório da Ember, o crescimento das energias renováveis poderia ter sido ainda maior em 2023, se não fosse o facto de a produção de energia hidroelétrica ter baixado durante cinco anos. Este facto deveu-se à seca na China e noutras partes do mundo.

Normalmente, isto significaria que a capacidade de energia limpa adicionada em todo o mundo no ano passado teria provocado uma queda de 1,1% na produção de combustíveis fósseis. Em vez disso, verificou-se um aumento da produção de energia a carvão, o que provocou um aumento de 1% nas emissões globais do setor da energia.

Quatro países severamente afetados pela seca - China, Índia, Vietname e México - foram responsáveis por 95% do aumento da produção de carvão.

Apesar disso, os autores do relatório afirmam que o crescimento esperado das energias limpas lhes dá confiança de que está prestes a começar uma nova era de diminuição das emissões do setor da energia. As suas previsões apontam para uma queda de 2% na produção de combustíveis fósseis este ano, sendo que metade das economias mundiais já ultrapassou o pico da energia fóssil há pelo menos cinco anos.

"O declínio das emissões do setor da energia é agora inevitável", afirma Jones.

"O ano de 2023 foi provavelmente o ponto de viragem - o pico das emissões no setor da energia - um ponto de viragem importante na história da energia. Mas o ritmo da redução das emissões depende da rapidez com que a revolução das energias renováveis continuar".

Para que esta dinâmica se mantenha, é necessário que os principais legisladores, como a UE, com uma ambição política de alto nível, mecanismos de incentivo e soluções de flexibilidade, continuem a "libertar todo o potencial da energia solar e eólica", acrescenta.