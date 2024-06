Os partidos pró-europeus do centro têm uma maioria, apesar de os eleitores se terem inclinado para a direita. Mas o caminho de Ursula von der Leyen para a reeleição está cheio de dificuldades.

Cerca de 185 milhões de eleitores dos 27 países da UE deram a sua opinião e os partidos de direita viram o seu apoio aumentar em todos os cantos do continente, alterando a relação de forças no Parlamento Europeu.

Mas o aumento previsto do apoio aos partidos de extrema-direita não foi tão pronunciado como alguns esperavam, o que significa que, se houver vontade política suficiente, a coligação pró-europeia no centro se manterá.

Apesar de mais tensa do que nunca, a chamada "grande coligação" entre o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, os Socialistas e Democratas (S&D), de centro-esquerda, e o grupo liberal Renovar a Europa assegurou 403 deputados - cerca de 56% de todos os lugares -, de acordo com as estimativas da manhã de segunda-feira.

Durante anos, estes partidos cooperaram a nível da UE, construindo uma barreira para evitar que a direita radical entrasse na corrente política dominante. Embora a sua maioria seja agora mais estreita, estes grupos poderão continuar a trabalhar em conjunto para garantir o bom funcionamento da máquina legislativa da UE durante o próximo décimo mandato.

A partir de agora, todas as atenções estarão viradas para o vencedor das eleições, o PPE, que obteve uma vitória clara e consolidou o seu domínio no novo hemiciclo.

A sua principal candidata, Ursula von der Leyen, já se tinha manifestado disposta a colaborar com alguns partidos de extrema-direita, os Conservadores e Reformistas Europeus.

Mas os primeiros sinais vindos do campo do PPE sugerem, no entanto, que se manterão fiéis aos seus aliados tradicionais no centro. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse à Euronews: "Pelas primeiras projeções, parece que o centro construtivo e europeísta se manteve".

Von der Leyen também se ofereceu para trabalhar com os socialistas e os liberais para construir uma "maioria no centro para uma Europa forte", calibrando cuidadosamente as suas palavras para apaziguar os críticos que apontaram o dedo às suas recentes aberturas à extrema-direita.

"Por outras palavras, o centro está a aguentar-se", acrescentou von der Leyen. "Mas também é verdade que os extremos à esquerda e à direita ganharam apoio e é por isso que o resultado é uma grande responsabilidade para os partidos do centro."

No entanto, uma vez que o Parlamento Europeu não funciona através de uma coligação estável, mas sim de coligações por temas, que se formam de acordo com o projeto legislativo em causa - e uma vez que os grupos nem sempre votam em bloco, sendo comuns as rebeliões -, isto pode significar margens de voto estreitas, especialmente para dossiers sensíveis como os relacionados com o Pacto Ecológico Europeu.

A limitada margem de manobra poderá fazer com que o PPE recorra a parceiros à sua direita numa base pontual - incluindo para a primeira decisão do novo hemiciclo de dar posse a um novo Presidente da Comissão.

O futuro de Von der Leyen está em jogo

Depois da vitória do seu partido, o PPE, que ganhou mais oito lugares, Ursula von der Leyen vai ter uma primeira oportunidade de garantir mais cinco anos à frente da Comissão Europeia, de acordo com o chamado processo Spitzenkandidaten.

Mas as suas hipóteses de reeleição têm sido complicadas não só pela aritmética do novo parlamento, mas também pela decisãodo Presidente Emmanuel Macron de convocar eleições legislativas antecipadas em França.

Há quem diga que um Macron enfraquecido e um Chanceler Scholz em apuros - cujo partido socialista alemão ficou em terceiro lugar, atrás do principal partido da oposição CDU/CSU e da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) - podem fazer descarrilar a sua nomeação.

Os líderes da UE deverão reunir-se em Bruxelas para nomear formalmente um candidato para o cargo mais alto da Comissão a 28 de junho, poucos dias antes de os eleitores irem às urnas em França. Com von der Leyen profundamente impopular em França - até a delegação francesa do PPE se opõe à sua reeleição -, a sua nomeação dias antes do escrutínio poderia prejudicar ainda mais a popularidade de Macron.

Candidata principal à Comissão Europeia, atual Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Se a candidata for nomeada pelos líderes europeus, terá de obter o apoio da maioria absoluta dos 361 deputados recém-eleitos do Parlamento Europeu, numa votação secreta.

Esta votação estava inicialmente prevista para meados de setembro, mas, de acordo com a imprensa, poderá decorrer já a 18 de julho, durante a sessão inaugural do novo Parlamento em Estrasburgo.

Em 2019, von der Leyen passou esse teste por uma margem muito pequena de nove votos.

Desta vez, as delegações nacionais do seu grupo PPE podem opor-se à sua reeleição. E se os socialistas e os liberais mobilizarem os seus membros para votar nela, há amplas possibilidades de pequenas coligações nacionais se rebelarem.

Estas margens estreitas significam que von der Leyen pode contar com o apoio dos deputados do partido Irmãos de Itália (FdI), de Giorgia Meloni, que conquistou uns impressionantes 24 lugares, de acordo com os resultados preliminares. Este facto consolida firmemente a posição de Giorgia Meloni como mediadora de poder na cena europeia.

Mas, ao confiar em Meloni, von der Leyen arrisca-se a afastar os aliados de esquerda e é improvável que obtenha o apoio dos Verdes, que também votaram contra ela em 2019 e que sofreram algumas das maiores perdas na noite de domingo, perdendo 20 lugares e vendo o seu poder no hemiciclo corroído.

A remodelação pode beneficiar a direita

A aritmética do Parlamento Europeu também pode mudar quando os recém-chegados ou os partidos que atualmente não têm assento político no Parlamento Europeu negociarem a filiação nos grupos.

As conversações sobre as filiações partidárias deverão ter início na segunda-feira.

Muitos destes partidos pertencem à extrema-direita, o que significa que uma eventual remodelação poderá reforçar os números dos dois grupos de extrema-direita, Identidade e Democracia (ID) e Conservadores e Reformistas Europeus (ECR).

Os partidos atualmente classificados como não-inscritos incluem o Fidesz de Viktor Orbán, que se estima ter assegurado 10 lugares e que poderá tentar juntar-se ao ECR e aumentar ainda mais os números do agrupamento nacionalista.

Marine Le Pen - cujo Rally Nacional francês foi o grande vencedor da noite, conquistando mais de 31% dos votos e levando o Presidente Emmanuel Macron a convocar eleições legislativas antecipadas - também indicou a sua vontade de formar um supergrupo de extrema-direita, incluindo os deputados do FdI de Giorgia Meloni.

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, à esquerda, partilha um momento de luz ao dar as boas-vindas à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a 29 de jane

Meloni é considerada uma "kingmaker", uma vez que também é cortejada por von der Leyen no centro-direita. É provável que Meloni jogue as suas cartas com cuidado, uma vez que a aproximação a Le Pen pode arruinar as suas oportunidades de colaborar numa base pontual e, assim, ter uma participação definitiva na definição da política da UE.

Os partidos atualmente sem família política incluem também o AfD da Alemanha, que, apesar de uma série de escândalos recentes envolvendo investigações sobre influência estrangeira e ligações neonazis, ficou em segundo lugar na Alemanha, com 16 lugares no Parlamento Europeu.

Expulso do grupo de linha dura Identidade e Democracia (ID) no final de maio, não se sabe se o AfD conseguirá unir forças com outros partidos radicais para formar um grupo marginal na extrema direita do parlamento. Para o fazer, precisa de pelo menos 23 deputados de pelo menos sete Estados-Membros da UE.

A remodelação dos grupos políticos poderá também afetar ainda mais o número de deputados do grupo centrista Renovar a Europa, que sofreu perdas maciças, tendo perdido 22 lugares, segundo as estimativas.

A sua presidente, Valérie Hayer, já indicou que o partido holandês VVD será expulso já na segunda-feira, por ter concordado em entrar no governo com o PVV de Geert Wilders, de extrema-direita, nos Países Baixos.

O acordo holandês foi alcançado poucos dias depois de o grupo Renew Europe ter prometido publicamente nunca entrar no governo com partidos de extrema-direita "a qualquer nível".

Este acordo poderá fazer com que o número de lugares do Renew desça para 76, colocando uma pressão acrescida sobre a coligação centrista e aumentando ainda mais os números de que von der Leyen precisa para confirmar a sua reeleição.