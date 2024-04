Roberta Metsola: "Não podemos deixar que os outros decidam por nós"

A terminar o mandato à frente do Parlamento Europeu, a líder do hemiciclo de Estrasburgo falou com a Euronews sobre o balanço que faz e os desafios que a instituição enfrenta.

Nesta edição de Global Conversation, a partir de Estrasburgo, temos como convidada Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu. Do "Russiagate" aos desafios futuros, passando pelas migrações e pelas eleições europeias e norte-americanas, Metsola falou sobre muitos temas que tocam de perto os europeus

Méabh Mc Mahon, Euronews: Diz-se que quando se tem filhos pequenos, os dias são muito longos, mas os anos são curtos. Tem a mesma sensação após dois anos e meio como presidente do Parlamento Europeu?

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu: Eu tenho quatro filhos. Alguns são mais pequenos do que outros e estou absolutamente de acordo. Se alguém me tivesse dito no início dos dois anos e meio como seriam estes dois anos, eu nunca teria sido capaz de prever o quanto conseguimos alcançar, mas também quantas crises e desafios tivemos de ultrapassar e lidar.

Em relação a essas conquistas, o que é que se destacou para si? Qual foi o seu ponto alto? Do que é que mais se orgulha?

Em termos de perspetiva institucional, conseguimos fazer aprovar uma enorme quantidade de reformas, talvez para dar resposta a desafios com que nos deparámos de frente, no que se refere à forma como este parlamento regressará em julho. Sinto-me extremamente orgulhosa dessas reformas, da eficácia da forma como a legislação poderá ser aplicada amanhã através deste parlamento de forma mais fluida.

Do ponto de vista legislativo, destaco o pacto para as migrações, que pensámos que não veria a luz do dia após quase uma década de bloqueio. Mas conseguimos fazê-lo aprovar, com uma maioria estreita mas muito necessária nesta Assembleia.

O pacto para as migrações foi aclamado como uma conquista sua, não foi? Mas ninguém gosta realmente dele...

Eu diria que os extremistas não gostam dele em ambos os lados do espetro. Porquê? Porque existe um pacote equilibrado, que tem a solidariedade no centro das atenções. Reforço das fronteiras externas e trabalho sobre os regressos. Ainda há muito a fazer no que respeita à forma como lidamos com os países terceiros.

Falamos com os nossos países vizinhos não só sobre migração, mas também sobre investimento, desenvolvimento e possibilidades, e nunca esquecemos que no centro deste pacote estão os seres humanos, os migrantes.

Pensa que os imigrantes gostam do pacote?

Temos de garantir que funciona para todos e que, se há alguém que está à procura de um futuro porque não tem nenhum em casa, então a Europa poderá olhar para essa pessoa, em vez de andar a ser empurrada de um país para outro e quase enfrentar uma morte certa no Mediterrâneo.

A propósito, mencionou que também teve de resolver muitas crises. Esse era, naturalmente, o seu trabalho. No inverno passado, houve um escândalo de corrupção que revelou que, alegadamente, alguns dos vossos membros estavam sob a influência de certos governos. Como é que se sentiu quando recebeu aquele telefonema das autoridades para investigar e ir a casa de uma das suas vice-presidentes do Parlamento Europeu, Eva Kaili?

Na verdade, fui a casa de um deputado belga do Parlamento Europeu. Foi um soco no estômago que recebi nessa noite de dezembro de 2022. Nesse dia, tínhamos uma escolha.

Podíamos dizer que isto é algo que aconteceria em qualquer parlamento, olhar para a cor política do partido ou para o país envolvido. Mas eu recusei-me a fazer isso. Disse que esta assembleia tem de avançar. Esta assembleia tem de garantir que, se uma coisa destas voltar a acontecer, são criadas barreiras de proteção e soam os alarmes. Demorou muito tempo para fazer o que tinha de ser feito.

Foi sem precedentes e inesperado. Depois de o termos feito, percebemos, enquanto parlamento, que precisávamos de reformar a nossa maneira de fazer as coisas. Foi muito difícil ultrapassar isso, mas não houve dúvidas e estou orgulhosa da reação dos deputados quando disseram: “Não queremos que este mandato, que é enorme em termos de impacto, seja manchado pelas alegadas ações de um pequeno número de pessoas”. É nesse ponto que estamos hoje.

Lembro-me muito bem que lhe chamou um ataque ao Parlamento Europeu. A poucas semanas das eleições europeias, temos o chamado “Russiagate”, com alguns dos nossos deputados alegadamente influenciados por pessoas próximas do Kremlin, a troco de dinheiro, para difundir mensagens positivas sobre a Rússia. Que mais nos pode dizer sobre isso?

Em primeiro lugar, perante o que sabemos até agora, temos discutido este tema, eu tenho vindo a discuti-lo com os primeiros-ministros há muitos meses. Fomos alertados, quando olhámos para as eleições nacionais, de que haveria uma quantidade de desinformação sem precedentes, desinformação russa, em alguns países mais do que noutros.

Continuamos à espera de informações das autoridades nacionais, porque isto exige que um levantamento de imunidade seja adotado por esta Assembleia. As investigações que têm de ser realizadas, tal como aconteceu no passado, exigem que as autoridades nacionais investiguem. Estamos à espera disso. E se isso acontecer, faremos o nosso trabalho como sempre fizemos.

Não se sabe quantos eurodeputados podem estar envolvidos e alguns podem estar a candidatar-se. Querem voltar a sentar-se neste hemiciclo.

Até à data, não nos foram comunicados quaisquer nomes. Estamos à espera.

Entretanto, como disse, estas eleições estão a chegar. Porque é que as pessoas devem votar? Sei que neste Parlamento toda a gente vai votar. Toda a gente está entusiasmada com as eleições, mas porque é que os nossos telespetadores se devem preocupar?

Olhem para as cadeiras: Estão vazias, mas dentro de alguns minutos vão estar cheias, 705 hoje. 720, daqui a pouco mais de um mês,

Esses 720 vão tomar decisões por vós. Agora têm uma escolha. Ou decidem quem querem que se sente nestas cadeiras, ou deixam que sejam os outros a decidir. As pessoas do vosso país ali sentadas vão ser os embaixadores do vosso país. Vão tomar decisões que afetam a vossa vida quotidiana, quer se trate de decisões relacionadas com o clima ou com questões sociais.

Adotámos, por exemplo, a diretiva relativa à violência contra as mulheres, um pilar legislativo muito importante, no qual trabalhámos desde há muitos anos. Trata-se de algo que pode ser afetado com o seu voto de cinco em cinco anos. Não percam essa oportunidade.

Está no TikTok, certo? Vi que acabou de se juntar ao TikTok.

Sim, e os meus filhos não estão muito contentes.

Como é que está a correr? Está a conseguir fazer chegar a mensagem às pessoas e aproximar este parlamento, que parece tão abstrato, das pessoas?

Havia uma escolha a fazer. Ir para as plataformas de redes sociais - os meus filhos já dizem há muito tempo: “Por favor, não vás para as redes sociais, mãe” - ou não. Quatro países votam aos 16 anos, um país vai votar aos 17 anos. Temos ido a vários países, e foi isso que eu fiz, perguntando aos jovens, onde é que obtêm as notícias. O que eu não quero é que esses jovens recebam as suas notícias potencialmente de fontes de propaganda e desinformação. Por isso, dissemos: vamos lá, vamos passar a nossa mensagem.

Esperamos que, quando os miúdos estiverem a ver as redes, encontrem algo que os faça dizer: “Gosto disto, vou votar”.

E quanto a si? Qual é o seu futuro? Gostaria de um dia ser presidente da Comissão Europeia ou governar o seu país?

Foi um privilégio de uma vida, poder ter esta responsabilidade que os meus colegas me confiaram nos últimos dois anos e meio. Estou agora a trabalhar arduamente no meu país, porque preciso de me candidatar ao meu lugar. E é esse o meu objetivo, ser eleita mais uma vez para representar os cidadãos de Malta e Gozo.

E quais são as eleições mais importantes? As que se realizam em junho na Europa são as que se realizam do outro lado do oceano em novembro?

Todas as democracias merecem umas boas eleições e uma boa campanha. Há mais pessoas no mundo que não podem escolher os seus líderes do que aquelas que podem. Por isso, vamos estar muito atentos às eleições de novembro. Mas, primeiro, temos grandes eleições e espero que essas eleições tragam um grupo de deputados que venha cá e diga: “Queremos trabalhar por mais Europa. Queremos trabalhar para melhorar a vida dos nossos cidadãos”.