Partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha expulso do grupo Identidade e Democracia

Maximilian Krah, principal candidato do AfD às eleições europeias, em Berlim, na quarta-feira, 24 de abril de 2024. - Direitos de autor Michael Kappeler/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Maximilian Krah, principal candidato do AfD às eleições europeias, em Berlim, na quarta-feira, 24 de abril de 2024. - Direitos de autor Michael Kappeler/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

De Angela Skujins com Mared Jones

Artigo publicado originalmente em inglês

Expulsão tinha sido pedida pelo líder do grupo partidário do Parlamento Europeu, perante uma série de escândalos recentes com políticos do partido alemão.