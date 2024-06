Maiores editoras do mundo processam geradores de canções com IA por violação dos direitos de autor

Sony Music Entertainment, Universal Music Group e Warner Records processam as startups de IA Suno e Udio por alegada violação de direitos de autor. Processo surge meses depois de mais de 200 artistas terem assinado carta aberta apelando ao fim da utilização "predatória" da IA na indústria musical.

PUBLICIDADE

A inteligência artificial tem sido um tema de conversa aceso na indústria musical, com debates que vão desde as possibilidades criativas da nova tecnologia até às preocupações em torno da sua legalidade.

Mas algumas das maiores editoras discográficas do mundo decidiram agora processar duas start-ups de IA, a Suno e a Udio, por alegada violação de direitos de autor. O caso histórico alega que as startups estão a explorar a uma "escala quase inimaginável" as obras gravadas dos artistas.

A Recording Industry Association of America (RIAA) anunciou na segunda-feira as ações judiciais intentadas por editoras como a Sony Music Entertainment, a Universal Music Group e a Warner Records.

O "motivo é descaradamente comercial e ameaça deslocar a genuína arte humana que está no cerne da proteção dos direitos de autor", afirmaram as editoras discográficas nos processos judiciais, acrescentando que não há nada na IA que impeça as empresas de "cumprirem as regras". As editoras alertaram para o facto de o "roubo maciço" das gravações ameaçar "todo o ecossistema musical".

Alegam que o software da Suno e da Udio rouba música para "cuspir" trabalhos semelhantes e pedem uma indemnização de 150.000 dólares (cerca de 140.000 euros) por trabalho.

Um dos processos foi apresentado no tribunal federal de Boston contra a Suno AI e o outro em Nova Iorque contra a Uncharted Labs, criador da Udio AI.

O CEO da Suno AI, Mikey Shulman, disse numa declaração enviada por e-mail que a tecnologia é "concebida para gerar resultados completamente novos, não para memorizar e regurgitar conteúdos pré-existentes" e não permite que os utilizadores façam referência a artistas específicos.

Shulman disse que a sua empresa, sediada em Cambridge, Massachusetts, tentou explicar isto às editoras "mas, em vez de manterem uma discussão de boa fé, voltaram ao seu velho manual de advogados".

A Udio ainda não emitiu qualquer comentário.

O presidente e CEO da RIAA, Mitch Glazier, defendeu numa declaração por escrito que a indústria da música já está a colaborar com programadores de IA responsáveis, mas disse que "serviços não licenciados como Suno e Udio que afirmam ser 'justo' copiar o trabalho da vida de um artista e explorá-lo para seu próprio lucro sem consentimento ou pagamento atrasam a promessa de IA genuinamente inovadora para todos nós".

Em março, o Tennessee tornou-se o primeiro estado dos EUA a aprovar legislação para proteger os compositores, intérpretes e outros profissionais da indústria musical contra os potenciais perigos da inteligência artificial. A lei entra em vigor a 1 de julho.

Na altura, o governador do Tennessee, Bill Lee, afirmou: "Os artistas têm propriedade intelectual. Têm dons. Têm uma singularidade que é deles e só deles, e certamente não da inteligência artificial".

O objetivo é garantir que as ferramentas de IA não possam replicar a voz de um artista sem o seu consentimento, algo que ecoou um mês depois, quando mais de 200 artistas assinaram uma carta aberta apresentada pela Artist Rights Alliance apelando às empresas de tecnologia, programadores e plataformas de IA para deixarem de utilizar a IA para infringir e desvalorizar os direitos dos artistas.

Artistas como Stevie Wonder, Billie Eilish, Robert Smith e Nicki Minaj assinaram a carta apelando ao fim da utilização "predatória" da IA na indústria musical.

A carta, embora reconhecendo as possibilidades criativas da nova tecnologia de IA, afirmava: "Não se enganem: acreditamos que, quando utilizada de forma responsável, a IA tem um enorme potencial para fazer avançar a criatividade humana e de uma forma que permite o desenvolvimento e crescimento de novas e excitantes experiências para os fãs de música em todo o mundo".

"Infelizmente, algumas plataformas e programadores estão a utilizar a IA para sabotar a criatividade e prejudicar artistas, compositores, músicos e detentores de direitos. Quando utilizada de forma irresponsável, a IA representa uma enorme ameaça à nossa capacidade de proteger a nossa privacidade, as nossas identidades, a nossa música e os nossos meios de subsistência".

"Se não for controlada, a IA irá desencadear uma corrida para o fundo do poço que irá degradar o valor do nosso trabalho e impedir-nos de sermos justamente compensados por ele", continua a carta. "Este ataque à criatividade humana tem de ser travado. Temos de nos proteger contra o uso predatório da IA para roubar as vozes e semelhanças dos artistas profissionais, violar os direitos dos criadores e destruir o ecossistema musical".