Espionagem para a China: polícia faz buscas no gabinete de eurodeputado alemão de extrema-direita

Autoridades fizeram buscas no gabinete de Maximilian Krah, o eurodeputado de extrema-direita cujo assistente é suspeito de espiar para a China.

As autoridades estão esta terça-feira a fazer buscas no gabinete do eurodeputado alemão de extrema-direita Maximilian Krah, informou a procuradoria alemã, na sequência da detenção de um dos assessores do político do partido Alternativa para a Alemanha, acusado de espionagem a favor da China.

Jian Guo, um cidadão alemão que colaborava com Krah desde a sua eleição para o Parlamento Europeu, em 2019, foi acusado de trabalhar para os serviços de informação chineses e de passar repetidamente informação a Pequim sobre negociações e decisões do Parlamento Europeu em janeiro.

Em comunicado, a procuradoria alemã informou que o Parlamento Europeu consentiu as buscas nas instalações.

Notícia em atualização