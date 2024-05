Sindicalistas polacos protestam contra Pacto Ecológico em Varsóvia

De Magdalena Chodownik e Euronews

Alguns candidatos às eleições para o Parlamento Europeu também estiveram presentes no protesto.

Sindicalistas polacos do Solidarnosc, sobretudo agricultores e trabalhadores do setor mineiro, saíram às ruas de Varsóvia, na sexta-feira, em protesto contra o Pacto Ecológico da União Europeia e para pressionar os líderes políticos a encontrar soluções que respondam aos problemas que esta legislação introduz nestas atividades.

O protesto acontece a apenas poucas semanas das eleições europeias.

"Gostaria de dizer aos políticos de Bruxelas para simplesmente retirarem o Pacto Ecológico, para que o direito de voto seja mantido, para que a Polónia tenha o direito de veto, tal como qualquer outro país", defende, em declarações à Euronews, um sindicalista que participou na manifestação.

"Vamos recolher assinaturas para um referendo nacional dos cidadãos para exigir que os políticos denunciem a atual política climática do Pacto Ecológico na Europa", adiantou Dominik Kolorz, um dos organizadores da manifestação e membro do sindicato Solidarnosc.

"É necessário deitar fora o que é prejudicial e preparar novas soluções, e isso não deve, de todo, ser feito à custa dos europeus, à custa da economia europeia, que está a tornar-se cada vez menos competitiva", defendeu Beata Szydlo eurodeputada e candidata do partido Lei e Justiça nas eleições de 9 de junho.

"É tempo de os burocratas de Bruxelas se porem no terreno e ouvirem as pessoas, e prepararem soluções que sirvam a União Europeia, por um lado, a sua integridade e o seu desenvolvimento, mas, acima de tudo, as pessoas", vincou.

Representantes de todos os partidos na Polónia concordam que o Pacto Ecológico precisa de ser alterado, embora alguns continuem a sublinhar a importância das políticas ambientais.

"Infelizmente, é verdade que há grupos que perdem com algumas das disposições do Pacto Ecológico, e, por isso, é importante que, embora tenhamos de procurar proteger o nosso ambiente, tenhamos também de cuidar dos grupos que se sentem excluídos, que podem perder com certas mudanças, e que estão a manifestarem-se hoje", afirmou Wanda Nowacka, candidata dos Verdes ao Parlamento Europeu.

O Pacto Ecológico tornou-se, sem dúvida, um dos principais temas das eleições europeias e, portanto, um dos principais fatores que irá pesar para um grande número de polacos quando forem votar em junho.