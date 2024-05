Guerra na Ucrânia: dez mil pessoas obrigadas a abandonar Kharkiv

De Euronews

Cerca de dez mil pessoas foram deslocadas da região de Kharkiv que está sob ataques contínuos das forças russas. O Presidente ucraniano Zelenskyy apelou aos cidadãos para que utilizassem menos eletricidade depois de Moscovo ter intensificado os ataques às infraestruturas energéticas.

“Um total de 9 907 pessoas foram evacuadas na região de Kharkiv”, afirmou o governador Oleg Synegoubov, mais de uma semana após o início do ataque russo no nordeste da Ucrânia.

Duas pessoas morreram na sexta-feira depois de ataques aéreos russos terem atingido Kharkiv, enquanto as tropas ucranianas lutam para travar o avanço russo na região. Os ataques aéreos atingiram a segunda maior cidade da Ucrânia durante o dia, ferindo 25 pessoas e matando duas, de acordo com o presidente da Câmara de Kharkiv, Ihor Terkhov. Na quinta-feira, os alarmes para ataques aéreos soaram durante mais de 16 horas, um recorde desde o início da campanha militar russa.

Os ataques de Moscovo também visaram outros territórios, incluindo a região oriental de Donetsk, bem como as regiões de Chernihiv e Sumy, no norte, e a região meridional de Zaporizhzhia. Em Odessa, uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas na sequência dos ataques aéreos russos. Cinco pessoas foram hospitalizadas e três outras foram tratadas no local. As equipas de salvamento disseram que 58 bombeiros e 16 unidades de equipamento combateram um grande incêndio que cobria 8.000 metros quadrados.

Zelensky apela aos cidadãos para que reduzam o consumo de eletricidade

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou na sexta-feira que a “tarefa da Ucrânia é contrariar a tentativa da Rússia de expandir a guerra e impedir que o ocupante rompa a linha da frente e a nossa diplomacia”.

“É claro que estamos a trabalhar para fornecer à Ucrânia mais proteção aérea. Estamos a trabalhar regularmente com todos os nossos parceiros e estamos a convencê-los", acrescentou Zelenskyy no seu discurso noturno em vídeo.

O Presidente ucraniano também falou sobre a situação atual no setor energético da Ucrânia, depois de as infraestruturas energéticas se terem tornado um dos principais alvos dos ataques russos, e apelou aos ucranianos para estarem atentos ao seu consumo de eletricidade.

Moscovo e Kiev abatem dezenas de drones

O Ministério da Defesa russo mostrou imagens de aviões de guerra e barcos de patrulha russos a destruir seis drones marítimos no Mar Negro.

As defesas aéreas russas abateram 51 drones ucranianos sobre a Crimeia, outros 44 sobre a região russa de Krasnodar e seis sobre a região de Belgorod.

Ao mesmo tempo, as defesas aéreas ucranianas abateram 13 drones de ataque do tipo Shahed, lançados pelos russos a partir da cidade portuária de Primorsko-Akhtarsk, que tem vista para o Mar de Azov.