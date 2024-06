Quatro detidos por alegada invasão da casa de campo do primeiro-ministro britânico

De Euronews com AP

Quatro homens foram detidos esta terça-feira por suspeita de invasão de propriedade, após terem entrado nos terrenos da casa do Primeiro-Ministro Rishi Sunak, no norte de Inglaterra, informou a polícia.

PUBLICIDADE

A polícia de North Yorkshire disse que quatro homens foram detidos por suspeita de invasão agravada da casa de campo do primeiro-ministro britânico e escoltados para fora da propriedade.

Um grupo chamado Youth Demand publicou um vídeo no qual um dos elementos, segundo o mesmo, defecou no lago da propriedade de Sunak. As imagens mostram um agente da polícia a confrontar os homens depois de um deles, de botas altas, ter saído do lago, aparentemente para se aliviar.

O incidente ocorreu pouco mais de uma semana antes das eleições gerais no Reino Unido, que determinarão se Sunak permanecerá no poder. As sondagens e os especialistas prevêem que o Partido Trabalhista assuma o controlo após 14 anos de governo conservador.

O Youth Demand disse que está a pedir um embargo de armas bidirecional a Israel e que o próximo governo do Reino Unido revogue as licenças de petróleo e gás concedidas desde 2021.

Presume-se que, dos quatro detidos, um seja fotógrafo da imprensa.