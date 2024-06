Primeiro-ministro britânico responde às acusações das apostas sobre a data das eleições

De euronews com AP

O escândalo ressurgiu após ter sido noticiado, na quarta-feira, que um dos guarda-costas da polícia de Sunak tinha sido detido por alegadamente ter apostado na data das eleições antes de esta ter sido anunciada.

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou que quem for apanhado a utilizar informação privilegiada para apostar na data das eleições nacionais de 4 de julho no Reino Unido deverá ser expulso do seu Partido Conservador.

No programa "Question Time" da BBC, Sunak afirmou estar "incrivelmente zangado" com as alegações sobre os políticos conservadores que apostaram na data das eleições e que "deveriam enfrentar toda a força da lei" caso se descobrisse que infringiram a lei.

O escândalo surge apenas duas semanas antes das eleições gerais e num momento em que os resultados das sondagens para o Partido Conservador estão a 20 pontos de distância do Partido Trabalhista, o principal partido da oposição.

A 22 de maio, Sunak anunciou que as eleições legislativas se realizariam a 4 de julho. A data era um segredo bem guardado e muitos, mesmo os membros do Partido Conservador, no poder, foram surpreendidos, uma vez que se esperava uma votação no outono.

Os meios de comunicação britânicos noticiaram na quinta-feira que a candidata conservadora Laura Saunders, casada com o diretor de campanha do Partido Conservador, Tony Lee, está a ser investigada por uma comissão por alegados delitos relacionados com apostas.

A advogada de Laura Saunders, Nama Zarroug, disse que a candidata iria cooperar com as autoridades e que não tinha mais comentários a fazer.

O Partido Conservador afirmou que a Comissão Britânica de Jogos de Azar os tinha contactado sobre um "pequeno número de indivíduos" envolvidos na investigação.

O partido recusou-se a comentar imediatamente a nova alegação, enquanto se aguarda a investigação da comissão. No entanto, o partido declarou que Lee se ausentou do partido na quarta-feira.

O escândalo alargou-se depois de, na quarta-feira, ter sido noticiado que um dos guarda-costas da polícia de Sunak tinha sido detido por alegadamente ter apostado na data das eleições antes de esta ter sido anunciada. Segundo a Polícia Metropolitana, o agente do Comando de Proteção Especializada e da Realeza foi detido na segunda-feira por suspeita de má conduta em funções públicas.

Na semana passada, o assessor de Sunak, Craig Williams, que concorre à reeleição para o Parlamento, reconheceu que era investigado pela Comissão de Jogos de Azar por apostar 100 libras (118 euros) nas eleições de julho antes de a data ter sido anunciada.

Durante o debate na BBC, Sunak também reiterou a sua posição sobre a migração, dizendo ao público: "A imigração ilegal é errada. Quando as pessoas saltam a fila e vêm para o nosso país ilegalmente, isso mina a noção, o sentido de justiça em que todo o nosso país assenta. E, claro, coloca pressão sobre os serviços públicos e causa problemas de segurança".