Pelo menos 16 mortos em inundações repentinas na Indonésia

Nesta fotografia divulgada pela Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia, socorristas e aldeões procuram vítimas após as cheias repentinas que atingiram Sulawesi.
Nesta fotografia divulgada pela Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia, socorristas e aldeões procuram vítimas após as cheias repentinas que atingiram Sulawesi. Direitos de autor  AP/AP
Direitos de autor AP/AP
De Euronews
Publicado a
De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes, os dias de chuva de monção fizeram transbordar as margens dos rios na segunda-feira, desencadeando torrentes de água misturada com lama, pedras e detritos que arrastaram pessoas e submergiram aldeias.

Inundações repentinas e deslizamentos de terras provocados por chuvas torrenciais mataram pelo menos 16 pessoas na província indonésia de Sulawesi do Norte e arrastaram mais de 140 casas, informaram as autoridades na terça-feira.

De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes, os dias de chuva de monção fizeram transbordar as margens dos rios na segunda-feira, desencadeando torrentes de água misturada com lama, pedras e detritos que arrastaram pessoas e submergiram aldeias.

As autoridades informaram que as equipas de emergência, responsáveis pelas operações de salvamento, apoiadas pela polícia e pelo exército, deslocaram-se para quatro aldeias devastadas em Siau, uma pequena ilha a cerca de 130 quilómetros da ponta norte de Sulawesi, a quarta maior ilha da Indonésia.

Em alguns locais, o acesso foi dificultado por estradas danificadas e comunicações interrompidas, disse Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Catástrofes.

Nesta foto divulgada pela Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia na terça-feira, 6 de janeiro de 2026, socorristas e moradores procuram vítimas de enchentes.
Nesta foto divulgada pela Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia na terça-feira, 6 de janeiro de 2026, socorristas e aldeões procuram vítimas das cheias. AP/AP

De acordo com Muhari, as inundações obrigaram mais de 680 residentes a procurar abrigos temporários em igrejas e edifícios públicos.

Na manhã de terça-feira, quando o tempo melhorou e o nível das águas recuou, as equipas de salvamento recuperaram 16 corpos. As buscas continuem e pelo menos outros três residentes desaparecidos de um desses bairros inundados estavam a ser procurados, disse Nuriadian Gumeleng, porta-voz do gabinete de busca e salvamento de Sulawesi do Norte.

As autoridades da região declararam um período de resposta de emergência de 14 dias a partir de segunda-feira para acelerar a prestação de ajuda, evacuações e reparações de infraestruturas após as inundações que causaram, até então, 25 feridos.

As mortes causadas pelas inundações seguem-se às de dezembro em 52 cidades e regências de Sumatra, a maior ilha da Indonésia, que causaram a morte de mais de 1.178 pessoas e mais de 7 mil feridos.

Cerca de 148 habitantes continuam desaparecidos desde as inundações de dezembro, segundo a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes.

