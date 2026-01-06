Pelo menos 16 mortos em inundações repentinas na Indonésia

De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes, os dias de chuva de monção fizeram transbordar as margens dos rios na segunda-feira, desencadeando torrentes de água misturada com lama, pedras e detritos que arrastaram pessoas e submergiram aldeias.
Inundações repentinas e deslizamentos de terras provocados por chuvas torrenciais mataram pelo menos 16 pessoas na província indonésia de Sulawesi do Norte e arrastaram mais de 140 casas, informaram as autoridades na terça-feira.
As autoridades informaram que as equipas de emergência, responsáveis pelas operações de salvamento, apoiadas pela polícia e pelo exército, deslocaram-se para quatro aldeias devastadas em Siau, uma pequena ilha a cerca de 130 quilómetros da ponta norte de Sulawesi, a quarta maior ilha da Indonésia.
Em alguns locais, o acesso foi dificultado por estradas danificadas e comunicações interrompidas, disse Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Catástrofes.
De acordo com Muhari, as inundações obrigaram mais de 680 residentes a procurar abrigos temporários em igrejas e edifícios públicos.
Na manhã de terça-feira, quando o tempo melhorou e o nível das águas recuou, as equipas de salvamento recuperaram 16 corpos. As buscas continuem e pelo menos outros três residentes desaparecidos de um desses bairros inundados estavam a ser procurados, disse Nuriadian Gumeleng, porta-voz do gabinete de busca e salvamento de Sulawesi do Norte.
As autoridades da região declararam um período de resposta de emergência de 14 dias a partir de segunda-feira para acelerar a prestação de ajuda, evacuações e reparações de infraestruturas após as inundações que causaram, até então, 25 feridos.
As mortes causadas pelas inundações seguem-se às de dezembro em 52 cidades e regências de Sumatra, a maior ilha da Indonésia, que causaram a morte de mais de 1.178 pessoas e mais de 7 mil feridos.
Cerca de 148 habitantes continuam desaparecidos desde as inundações de dezembro, segundo a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes.