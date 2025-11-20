Vídeo. Indonésia: Vulcão Semeru entra em erupção, provoca fluxos de cinza quente e evacuações

Monte Semeru voltou a abalar a Java Oriental na quarta-feira, quando novas erupções fizeram descer pelas encostas cinza quente e nuvens de rápida deslocação. Fluxos principais percorreram até sete quilómetros e uma coluna de cinza subiu até dois quilómetros de altitude, segundo a Agência de Geologia da Indonésia.
Elevou-se o nível de alerta ao máximo após várias explosões ao longo da tarde.
Foram levadas para abrigos mais de 300 pessoas das aldeias mais expostas de Lumajang, à medida que um fumo espesso se abatia sobre a zona.
Não há registo de vítimas, mas as memórias da erupção de 2021, que matou dezenas e destruiu milhares de casas, continuam a pesar sobre os residentes.
Segundo as autoridades, a atividade abrandou desde a madrugada, mas o vulcão mantém-se sob apertada vigilância e a população é aconselhada a manter-se fora das zonas interditas enquanto o acompanhamento prossegue.